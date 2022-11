NetApp inaugure un nouveau siège international à Cork, en Irlande, afin d'étendre l'investissement continu de la société en matière de gestion des données multicloud hybride

Selon les estimations, la présence de NetApp à Cork va permettre la création de 500 emplois d'ici 2025 pour servir des clients du monde entier

NetApp® (NASDAQ : NTAP), éditeur mondial de logiciels orienté cloud et données, a annoncé ce jour l'ouverture de son nouveau siège international à Cork, en Irlande. Les bureaux sont situés dans le Navigation Square, au sein du quartier Cork Docklands, l'un des projets de réaménagement urbain les plus importants et les plus ambitieux du pays.

Ce nouveau siège international sera dédié aux opérations de commerce international, de vente et de technologie de NetApp, étendant ainsi la capacité de l'entreprise à servir ses clients du monde entier grâce à un riche écosystème de talents en technologie, ingénierie et développement logiciel.

Cesar Cernuda, président de NetApp, sera rejoint par Michael McGrath TD, Ministre de la réforme et des dépenses publiques, pour inaugurer ces locaux donnant sur les docks.

« Je suis ravi d'être là aujourd'hui pour inaugurer le nouveau siège international de NetApp en Irlande, et je salue la perspective des 500 créations d'emploi d'ici 2025 », a déclaré Michael McGrath TD, Ministre de la réforme et des dépenses publiques. « Cela renforce encore la position de la ville de Cork et plus largement de sa région en qualité d'emplacement privilégié pour les entreprises de technologie comme NetApp. Je souhaite féliciter tous ceux qui ont permis l'inauguration d'aujourd'hui. Je veux également souligner le rôle d'IDA Ireland, qui continue son action pour attirer les investisseurs étrangers directs en Irlande. »

« La décision de NetApp d'établir ici son siège international est une excellente nouvelle pour la région Sud-Ouest comme pour toute l'Irlande », a affirmé Mary Buckley, PDG d'IDA Ireland à titre intérimaire. « La richesse et la diversité d'un vivier de talents compétents, familiers des technologies et de l'innovation cloud, dont dispose cette région est un facteur clé pour attirer des sociétés internationales comme NetApp. IDA Ireland reste engagé dans l'obtention d'investissements comme celui-ci pour les sites régionaux. Je souhaite à NetApp toute la réussite possible dans son expansion. »

« Nous sommes ravis d'avoir avec nous Michael McGrath TD, Ministre de la réforme et des dépenses publiques, pour l'ouverture de notre nouveau siège international à Cork », a déclaré Cesar Cernuda, président de NetApp. « Il est enthousiasmant de se trouver au centre de cet énorme effort de réhabilitation urbaine, dans une ville où se trouvent de nombreuses entreprises de technologie leaders mondiaux et leurs sociétés clientes. Baser notre siège international en Irlande est une étape clé importante dans notre volonté d'accélérer notre transformation en tant qu'entreprise, en collaboration avec nos partenaires et pour soutenir la migration de nos clients vers le cloud. NetApp étend sa présence internationale pour élargir son réseau de talents et continuer d'apporter des capacités et des solutions de pointe qui étayent notre proposition de valeur unique. Le riche vivier de talents qui se trouve ici, en Irlande, va nous permettre de faire avancer notre stratégie cloud hybride et de proposer des services innovants inédits à nos clients et partenaires. »

NetApp a déjà embauché plus de 100 personnes à Cork et va recruter 200 collaborateurs de plus d'ici fin juin 2023, pour atteindre 500 employés d'ici 2025. Les emplois à pourvoir vont de postes juniors à seniors, en ingénierie et en technologie mais aussi dans la finance, la vente, les ressources humaines et la gestion de produit, notamment des postes multilingues.

Les bureaux de Navigation Square sont accessibles à tous les employés, selon le modèle NetApp « Thrive Everywhere » qui propose un cadre de travail hybride flexible. Le personnel du siège international bénéficiera de l'ensemble des avantages proposés par l'entreprise, qui comprennent des journées bien-être, des journées sans réunion et des journées de bénévolat rémunérées.

« Cork est devenue une destination de choix pour l'implantation du siège international des entreprises mondiales de technologie, et en compte aujourd'hui plus de 100 », a expliqué Debra McCowan, vice-présidente exécutive et directrice des ressources humaines de NetApp. « Plus de 40 000 étudiants sont répartis entre les deux universités de Cork, et la décision de NetApp de localiser son siège international à Cork lui donne accès à un vivier de talents tout à fait à même de renforcer l'important marché de la technologie, en constante évolution. En plus de s'intégrer dans le paysage d'activités émergent de Cork, le modèle d'emploi hybride de NetApp est synonyme d'opportunités d'emploi techniques comme non technique en Irlande. »

Pour en savoir plus sur le siège international de NetApp à Cork (Irlande) et consulter les opportunités de carrière, visitez le site https://www.netapp.com/company/cork-location/.

