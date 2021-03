NetApp : Grâce à Spot Wave, NetApp aide les organisations à réduire le coût et la complexité des infrastructures pour les applications de big data sur Kubernetes

Spot Wave permet aux organisations de se concentrer sur le développement d’applications de données, en fournissant une infrastructure sans serveur destinée à exécuter des applications Apache Spark sur Kubernetes

NetApp (NASDAQ : NTAP), société mondiale de logiciels centrée sur les données et déployée dans le cloud, a annoncé aujourd’hui le lancement de Spot Wave by NetApp, ainsi que la compatibilité de Spot Ocean avec Microsoft Azure Kubernetes Service. Ensemble, ces produits fourniront aux clients des solutions de premier plan afin de bénéficier d’une infrastructure simple, évolutive et efficace pour les applications cloud natives.

Wave automatise l’approvisionnement, le déploiement, l’auto-développement et l’optimisation d’exécution des applications de big data Apache Spark sur Kubernetes dans le cloud, et contribue à réduire de jusqu’à 90 % le gaspillage cloud et les coûts. En utilisant Wave en tant que produit clé en main, les organisations peuvent déployer de manière plus simple et rapide des environnements Spark, et se focaliser sur le fonctionnement de leurs données en sachant que Wave garantit la constante optimisation de leur infrastructure en termes de disponibilité, de performance et de coût.

Wave s’appuie sur le moteur IA de Spot, et utilise la même technologie éprouvée que Spot Ocean. Wave assure :

Une optimisation des coûts : Wave exécute les tâches Spark sur une infrastructure conteneurisée qui utilise une combinaison intelligente d’instances Spot, à la demande et réservées, permettant aux clients de réduire de jusqu’à 90 % leurs coûts d'infrastructure cloud.

Wave exécute les tâches Spark sur une infrastructure conteneurisée qui utilise une combinaison intelligente d’instances Spot, à la demande et réservées, permettant aux clients de réduire de jusqu’à 90 % leurs coûts d'infrastructure cloud. Une infrastructure sans serveur et un auto-développement compatible avec Spark : Une fonction auto-scaling intégrée adapte automatiquement la taille et le type des instances de calcul en fonction des besoins de la charge de travail, afin de maximiser la performance et l’efficience.

Une fonction auto-scaling intégrée adapte automatiquement la taille et le type des instances de calcul en fonction des besoins de la charge de travail, afin de maximiser la performance et l’efficience. Un dimensionnement adapté et un contrôle des tâches Spark : Possibilité d’ajuster de manière continue la configuration Spark des tâches sur la base de l’analyse des besoins réels des tâches Spark.

« Les organisations adoptent rapidement Kubernetes pour délivrer des applications cloud natives offrant une plus grande vitesse et agilité, non seulement pour les services sans état, mais également pour les applications de big data », a déclaré Amiram Shachar, vice-président et directeur général de Spot by NetApp. « La nécessité pour les organisations d’équilibrer les coûts, la performance et la disponibilité de leur infrastructure cloud pour bénéficier d’une efficience optimale se révèle complexe et chronophage. Spot Wave et Ocean permettent de résoudre ce problème en fournissant une expérience sans serveur pour Spark, et en veillant à ce que leur infrastructure soit optimisée en permanence. »

NetApp a également annoncé que la solution Ocean, moteur de conteneur sans serveur de Spot et base de Spot Wave, était désormais compatible avec Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS). Cette compatibilité vient s’ajouter à celle d’ECS (Elastic Container Service) et d’EKS (Elastic Kubernetes Service) d’AWS, ainsi que de GKE (Google Kubernetes Engine) de Google.

« Wave s’appuie sur les capacités que nous apprécions beaucoup dans la solution Ocean, en se focalisant sur les besoins spécifiques des applications de big data », a déclaré Gal Aviv, directeur technologique chez Fyber. « Nous bénéficierons d’une énorme puissance en intégrant les applications Spark à Wave. La solution offre également l'énorme avantage d’exécuter des tâches avec des outils existants, et d’exploiter potentiellement l’infrastructure adaptée pour faire fonctionner des applications d’AM intensives. »

NetApp et Spot by NetApp jouissent d’une solide expérience et d’une implication approfondie dans Kubernetes et sa communauté. Grâce à des investissements constants dans les produits NetApp et Spot by NetApp pour Kubernetes, NetApp fournit ls solutions et capacités de premier plan destinées aux infrastructures et à une gestion des données axées sur les applications. C'est ce dont les entreprises ont besoin pour exécuter des applications cloud natives critiques.

