NetApp : propose une expérience de cloud hybride unifiée, innovante et sans compromis

Les nouvelles améliorations du portefeuille de logiciels et de cloud hybride ONTAP réduisent les coûts et la complexité tout en offrant une gestion simple et unifiée des données sur site et dans le cloud public

NetApp® (NASDAQ : NTAP) une société mondiale de logiciels centrée sur les données et basée dans le cloud, a dévoilé aujourd’hui une nouvelle version de son logiciel ONTAP qui alimente les services de données sur site et dans le cloud. Une série de mises à jour de portefeuille tirant parti d’ONTAP fournit une base flexible pour le cloud hybride, unifie la gestion des données dans les environnements sur site et cloud, et simplifie la consommation et le fonctionnement des services cloud hybrides. En tant qu’unique fournisseur de solutions de cloud hybride à offrir une intégration native avec les principaux clouds publics au monde, NetApp unifie la gestion des environnements sur site et cloud public, offrant de nouvelles façons de consommer et d’exploiter des services de données qui permettent aux entreprises d'exploiter plus facilement leurs données - où et quand elles en ont besoin.

Les dernières améliorations apportées au portefeuille de cloud hybride et aux services de données ONTAP de NetApp incluent :

Des fondations flexibles pour le cloud hybride

Les entreprises doivent moderniser leurs environnements informatiques pour permettre les opérations de cloud hybride. NetApp est en train de mettre à jour ses solutions de base pour permettre une meilleure prise en charge :



FlexPod : La prochaine génération de la plateforme d’infrastructure convergée appréciée dans le monde entier de NetApp et Cisco fournit une meilleure base pour le cloud hybride avec la flexibilité nécessaire pour exécuter et gérer toutes vos charges de travail modernes. Les nouvelles fonctionnalités incluent le placement intelligent des applications sur site et dans le cloud, des workflows de données cloud hybrides automatisés et la possibilité d’utiliser FlexPod en tant que service de type cloud entièrement géré.



NetApp StorageGRID : La version 11.5 du magasin d’objets hautement évolutif de NetApp prend désormais en charge le chiffrement des données à l’aide de la gestion des clés externes, offre conformité et protection contre les rançongiciels avec les verrous d’objets S3, et permet des performances accrues grâce à un équilibrage intelligent des charges.

Gestion des données simple et unifiée dans les environnements cloud hybrides

La gestion des données et des applications dans des environnements cloud hybrides peut être extrêmement difficile, et les entreprises ont par conséquent besoin d’une approche simple et standardisée. Pour simplifier les choses, NetApp centralise la gestion des données dans le cloud hybride. NetApp Cloud Manager et les services de gestion multicloud améliorés automatisent les services de données ONTAP pour simplifier la migration des applications, la reprise après sinistre, la protection des données, la gouvernance et la conformité. De plus, NetApp Astra, un service de données prenant en charge les applications pour Kubernetes, permet aux clients de gérer, protéger et migrer des applications à états (stateful) dans Google Cloud, Microsoft Azure, et désormais sur site.

Flexibilité financière de type cloud et simplicité opérationnelle

Les entreprises veulent la même élasticité financière et opérationnelle que celle qu’elles obtiennent du cloud dans leur centre de données, avec la liberté de déplacer et de gérer les charges de travail facilement et en toute sécurité dans des environnements de cloud hybride et de cloud public. Alimenté par Equinix, Le nouveau service d’abonnement flexible NetApp Keystone Flex Subscription donne aux clients la possibilité de déployer des services de données Keystone dans Equinix International Business Exchange™ (IBX®) pour un accès à faible latence à plusieurs clouds, sans avoir à déplacer leurs données vers le cloud. Première de l’industrie, le service Keystone Flex Subscription alimenté par Equinix est fourni sous la forme d’abonnement unique par NetApp.

« Le service Keystone Flex Subscription alimenté par Equinix de NetApp fournit de manière unique une alternative de stockage flexible et à la demande aux investissements à l’infrastructure traditionnelle », a déclaré Royce Thomas, vice-président principal des alliances stratégiques et de la gestion des comptes mondiaux chez Equinix. « Avec cette offre, les entreprises mondiales peuvent héberger leurs données de façon adjacente au cloud et utiliser Equinix Fabric™ pour se connecter aux fournisseurs de services, en profitant de la gestion centralisée des données du cloud hybride sur tous les principaux clouds publics. »

« Une stratégie de cloud hybride est essentielle pour garantir que les organisations arrivent à faire face au rythme de la croissance et à la complexité des données et des applications distribuées, réussissent dans un climat d’incertitude et affrontent efficacement la concurrence au sein de l’économie numérique », a déclaré Kim Stevenson, vice-présidente principale et directrice générale de l’unité commerciale des services de données de base chez NetApp. « NetApp aide les entreprises à chaque étape de leur parcours de transformation numérique pour mettre en œuvre des stratégies et des technologies de cloud hybride qui les aideront à garder une longueur d’avance. »

