NetApp : restructure son organisation des ventes mondiales pour accélérer la croissance axée sur le cloud

Les changements dans l’organisation des ventes, opérés par le leader des logiciels axés sur les données permettront de mieux répondre aux besoins des clients, et d’alimenter la nouvelle étape de croissance de la société

Moins d’un an après avoir rejoint le chef de file mondial des logiciels, NetApp (NASDAQ : NTAP), en tant que président, César Cernuda annonce plusieurs changements dans le modèle de commercialisation (Go-To-Market, GTM), et l’organisation des ventes mondiales, qui guideront la société en direction de son avenir axé sur le cloud.

M. Cernuda met en place une évolution stratégique et opérationnelle, axée à la fois sur les clients et les partenaires, qui permettra à NetApp d’adopter un modèle d’engagement client, axé sur le renforcement de la spécialisation et l’offre de compétences d’experts en cloud hybride alimenté par la numérisation. Grâce à ces changements, la société pourra intensifier ses efforts destinés à favoriser la cohérence et la simplicité au sein de son organisation des ventes mondiales, et cibler de manière plus agressive les marchés et segments clés, tout en attirant de nouveaux clients et partenaires.

« En raison du contexte actuel caractérisé par une dynamique continue de changement, la vitesse devient la nouvelle échelle. Et c’est précisément ce que demandent les organisations à l’heure où elles tentent de faire fonctionner leurs données, de sorte à poursuivre leur innovation et rester en tête de la courbe numérique », a déclaré César Cernuda. « Nous mettons en œuvre ces changements dans le but de mieux répondre à leurs besoins. Nous offrirons prochainement un modèle d’engagement personnalisé et axé sur les données, qui permettra à nos clients actuels et futurs d’évoluer à une vitesse ultra rapide, et qui s’alignera avec les nouveaux moyens qu’ils recherchent pour engager le dialogue avec leurs partenaires de solution. »

L’évolution de l’organisation des ventes de NetApp engendrera également des ajustements et de nouvelles arrivées au sein de l’équipe de direction des ventes, effectifs au 1er mai 2021 :

Rick Scurfield , professionnel chevronné et ancien vice-président principal des Variables globales, segments verticaux et parcours, chez NetApp, occupera le nouveau poste de directeur commercial de la société. M. Scurfield sera responsable de l’élaboration d’une nouvelle stratégie et démarche GTM, incluant ventes directes et couverture des canaux, et dirigera la transformation des équipes de ventes numériques et virtuelles, ainsi que les Opérations de vente, de NetApp, afin d’optimiser la force de vente et les partenariats mondiaux de NetApp. Depuis plus de 20 ans, M. Scurfield supervise avec succès les organisations de vente, ayant dernièrement fait croître et dirigé les équipes des ventes en soutenant les plus grands comptes mondiaux, segments verticaux et parcours mondiaux de NetApp, ainsi que le secteur public américain.

, ancien vice-président principal et directeur de la clientèle, chez Adobe, rejoindra NetApp en tant que nouveau , de la société. La société tire parti de ses plus de 30 années d’expérience dans l’établissement d’équipes de vente à haute performance, et dans la supervision des transformations au sein de l’entreprise. M. Long poursuivra l’effort consistant à aligner les objectifs commerciaux de NetApp aux États-Unis et au Canada, sur la base des besoins commerciaux de nos clients. Il dirigera les équipes en charge des ventes directes, des canaux de vente et de la création de la demande. Alex Wallner, autre professionnel expérimenté chez NetApp, qui a dernièrement exercé les fonctions de vice-président principal des Opérations mondiales d’entreprise, et des Opérations commerciales de terrain, occupera le nouveau poste de vice-président principal, pour la division International. M. Wallner dirigera l’exécution de toutes les activités GTM pour les régions EMOA, APAC et Amérique latine. Focalisé sur l’accroissement de l’empreinte de NetApp en tant que partenaire de choix pour notre clientèle internationale, il contribuera, aux côtés de son équipe, à répondre aux défis de données des clients grâce à des solutions multicloud hybrides, notamment les architectures de centre de données et la gamme de logiciels cloud supérieurs, de NetApp.

« Le leadership éprouvé de Rick et Alex, et leurs connaissances approfondies de notre secteur, de notre clientèle et de nos partenaires, combinés à l’expérience de Max dans la direction d’équipes de vente, orientée vers la réussite de l’entreprise, à grande échelle, constitueront des éléments indispensables pour aider les organisations du monde entier à tirer parti des meilleurs atouts de l’univers multicloud hybride d’aujourd’hui, quel que soit le stade de leur parcours de transformation numérique, sur site ou dans n’importe quel cloud », a ajouté M. Cernuda.

L’évolution du modèle GTM, axé sur les données, et de l’organisation des ventes, basée sur le cloud, de NetApp, devrait s’inscrire dans un processus continu, qui débutera au T1 2022.

