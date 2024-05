NetApp (NASDAQ : NTAP), la société d’infrastructure de données intelligente, annonce aujourd’hui la nomination de Dallas Olson en tant que Chief Commercial Officer, sous la responsabilité du président de NetApp, César Cernuda. Olson apporte plus de 25 ans d'expérience dans la création d'équipes spécialisées dans la planification, les opérations, l'autonomisation, l'engagement et les stratégies de commercialisation.

En tant que CCO de NetApp, Olson supervisera la stratégie de vente visant à stimuler la croissance commerciale dans des domaines clés (IA et Keystone) par l’intermédiaire d’équipes spécialisées, renforcera la présence sur le marché, optimisera les modèles de vente, favorisera les partenariats stratégiques, défendra une approche centrée sur le client et conduira des initiatives visant à maintenir la position de NetApp en tant que leader du marché prêt à accélérer sa croissance.

« Nous sommes ravis que Dallas rejoigne NetApp durant cette phase particulièrement dynamique, alors que nous donnons aux entreprises les moyens de rendre leur infrastructure de données intelligente avec un stockage de données unifié conçu pour l’innovation à l’ère de l’IA », a déclaré César Cernuda, président de NetApp. « Les précédents accomplissements d’Olson visant l'accélération des performances pour des multinationales, son leadership habile dans le guidage de grandes organisations à travers des changements tumultueux du marché, et son bilan éprouvé en matière de croissance à trois chiffres pour ses équipes font de lui le candidat idéal pour offrir une valeur exceptionnelle à nos clients. »

Olson a récemment dirigé la stratégie mondiale de commercialisation et les opérations de revenus pour Cisco. Avant d’occuper ce poste, Olson était Chief Operations Officer et vice-président pour les Amériques de Cisco, où il était responsable de la stratégie, de la planification, des opérations, de l’autonomisation, de l’engagement et des efforts de commercialisation. Auparavant, il a occupé divers postes de direction au sein de Cisco, notamment en tant que responsable de la stratégie et de la planification pour son unité commerciale aux États-Unis et en tant que responsable des équipes de logiciels d’entreprise pour WebEx Technology Group, une société de Cisco. Avant de travailler chez Cisco, Olson était directeur exécutif de l’équipe de développement d’entreprise de Misys Allscripts, où il a dirigé les fusions, les acquisitions et la stratégie d’entreprise et était auparavant responsable des ventes mondiales chez DHL.

« Rejoindre NetApp est une opportunité unique et passionnante », déclare Dallas Olson, Chief Commercial Officer, NetApp. « La riche histoire de NetApp en matière de promotion de l’innovation et son ambition de continuer à le faire sont de véritables sources d'innovation. Je me concentrerai sur la mise en œuvre d’une stratégie de commercialisation qui continue d’offrir une valeur exceptionnelle aux clients et de renforcer la trajectoire de croissance mondiale de l’entreprise. Je me réjouis à la perspective de contribuer à la mission de l'entreprise et d’apporter des changements pertinents. »

À propos de NetApp

NetApp est la société d'infrastructure de données intelligente, combinant le stockage de données unifié, les services de données intégrés et les solutions CloudOps pour transformer un monde disruptif en une opportunité pour chaque client. NetApp crée une infrastructure non compartimentée, en exploitant l'observabilité et l'IA afin de permettre l'excellence en matière de gestion des données du secteur. En tant que seul service de stockage d'entreprise intégré nativement dans les plus grands clouds du monde, notre stockage de données offre une flexibilité harmonieuse. En outre, nos services de données procurent un avantage en matière de données grâce à une cyberrésilience, une gouvernance et une agilité des applications supérieures. Nos solutions CloudOps permettent une optimisation continue des performances et de l'efficacité grâce à l'observabilité et à l'IA. Quel que soit le type de données, la charge de travail ou l'environnement, avec NetApp, vous pouvez transformer votre infrastructure de données pour réaliser vos opportunités commerciales.

