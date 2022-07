NetApp permet à Porsche Motorsport de remporter le championnat du monde de Formule E de l'ABB FIA, grâce à des solutions cloud basées sur les données

L’équipe de Formule E TAG Heuer Porsche utilise la collaboration de données en temps réel délivrée par les solutions de cloud hybride de NetApp pour atteindre des performances supérieures

NetApp® (NASDAQ : NTAP), société mondiale de logiciels centrés sur les données et basés dans le cloud, et l’équipe de Formule E TAG Heuer Porsche, ont annoncé aujourd’hui un partenariat pluriannuel. NetApp fournira au constructeur de voitures de sport des solutions de cloud hybride innovantes, qui lui permettront de continuer d’écrire l’histoire de la course automobile.

Porsche AG, marque automobile mondiale détenue par le groupe Volkswagen, a commencé à réorienter sa production vers des véhicules électriques ou à électro-carburants en 2015. D’ici 2030, Porsche AG souhaite que 80 % de ses véhicules vendus soient électriques. En tirant parti des services de données en temps réel de NetApp, l’équipe de Formule E TAG Heuer Porsche contribue à concrétiser la vision d’une mobilité durable, tout en bénéficiant d’ajustements en temps réel qui délivrent des performances de course supérieures, et qui favorisent la nouvelle génération de véhicules électriques Porsche.

Service collaboratif de données en temps réel, destiné au circuit de course

Les solutions de cloud hybride de NetApp permettent à l’équipe de Formule E TAG Heuer Porsche d’accéder à leurs données sur le bord de la piste, afin de soutenir les performances des pilotes et de l’équipe. Cela leur permet de prendre des décisions basées sur les données en temps réel, notamment lorsqu’il s’agit d’utiliser le mode Attaque Formule E, qui libère une puissance moteur supplémentaire de 30 kilowatts. Les règles régissant l’activation du mode Attaque sont établies par la FIA peu de temps avant chaque ePrix, et impactent donc significativement la stratégie de course.

Dans la mesure où les données s’inscrivent au cœur des décisions de course, des décisions commerciales et des décisions techniques, l’équipe de Formule E TAG Heuer Porsche a besoin d’une technologie de pointe en matière de gestion des données :

les données et systèmes doivent être disponibles sur le circuit, et satisfaire à des exigences strictes en matière de performance.

Les données numériques recueillies lors du ePrix doivent être chargées dans le cloud pour analyse, pendant que la course se poursuit.

Les données cloud doivent être traitées par l’équipe du siège social de Porsche Motorsport, basée à Weissach, en Allemagne, à des fins de R&D.

À l’issue de la course, les données doivent être transférées dans le cloud afin qu’elles puissent être utilisées à l’avenir, mais également pour soutenir des services de données critiques, tels que la sauvegarde et l’archivage.

En réponse, la solution de données sur cloud hybride conçue par NetApp et Porsche combine des services de stockage en réseau cloud et Global File Cache, afin de veiller à ce que les données puissent circuler de manière transparente et rapide entre différents emplacements très dispersés. Elle intègre également les puissants services de données de NetApp, afin d’assurer la cohérence des versions, de gérer et de contrôler les ressources cloud, ainsi que de protéger la propriété intellectuelle de Porsche :

Cloud Volumes ONTAP est la principale plateforme de stockage de l’équipe de Formule E TAG Heuer Porsche. La solution multicloud déployée sur Azure agit en tant que plateforme qui consolide toutes les données de l’équipe.

Global File Cache, capacité à la périphérie du volume cloud, fournit des instances locales à la périphérie, qui offrent un accès à faible latence aux ensembles de données courants, à la fois au centre de développement sur site de Weissach, ainsi que sur le circuit.

Cloud Manager délivre une orchestration centralisée concernant l’infrastructure de stockage sur cloud hybride et tous les services de gestion des données, afin que l’équipe de Formule E TAG Heuer Porsche puisse gérer, contrôler et automatiser la consommation de son matériel et de ses logiciels de données.

Cloud Backup s’intègre en tant que couche de sauvegarde et d’archivage pour les données cloud consolidées.

« La Formule E constitue une vitrine technologique ainsi que l’épine dorsale de la R&D de Porsche, et préserve notre solide héritage dans le domaine du sport automobile, à la fois sur route et sur circuit », a déclaré Friedemann Kurz, responsable de l’informatique pour le sport automobile chez Porsche. « Bien que les données constituent ici un élément déterminant, il n’est pas facile de les exploiter lorsque l’équipe de course est toujours en déplacement. La solution créée par NetApp est unique sur le marché, dans sa manière de déplacer d’immenses quantités de données à haute vitesse, tout en délivrant une expérience intuitive à la périphérie, au noyau et dans le cloud, afin que nous concevions des automobiles plus performantes et plus rapides pour nos pilotes de course et les passionnés de voitures du monde entier. »

« C’est un partenariat gagnant, dans lequel deux champions se rencontrent face à face. Porsche a remporté plus de 30 000 victoires dans toutes les grandes séries de courses automobiles. NetApp a déposé plus de 2 500 brevets concernant des innovations en matière de données. En unissant nos forces aujourd’hui, nous œuvrons pour marquer l’avenir de la course automobile », a déclaré James Whitemore, vice-président exécutif et directeur marketing de NetApp. « Les données numériques sont recueillies par les nombreux capteurs embarqués dans les automobiles alors qu’elles filent le long de la piste, et sont traitées de manière synchronisée afin de prédire les résultats pour aider l’équipe en bord de piste. Les données sont synonymes de vitesse. »

À propos de NetApp

NetApp est une société mondiale de logiciels centrée sur les données et basée dans le cloud, qui permet aux entreprises de s’imposer grâce aux données à l’ère de la transformation numérique accélérée. La société fournit des systèmes, des logiciels et des services cloud qui permettent aux entreprises d’exécuter leurs applications de manière optimale à partir du centre de données vers le cloud ; et ce, soit qu’elles effectuent le développement dans le cloud, opèrent la migration vers le cloud ou créent leurs propres expériences de type cloud sur site. Grâce à des solutions qui fonctionnent dans divers environnements, NetApp aide les entreprises à créer leur propre structure de données et à fournir en toute sécurité les données, services et applications appropriés aux bonnes personnes, à tout moment et en tout lieu. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.netapp.com ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram.

NETAPP, le logo NETAPP et les marques énumérées sur www.netapp.com/TM sont des marques déposées de NetApp, Inc.

À propos de Porsche en Formule E

Grâce à la Porsche 99X électrique, Porsche a fait son retour dans la course monoplace à roues ouvertes en 2019, après plus de 30 ans d’absence, et a célébré ses débuts avec succès en obtenant la deuxième place à l’occasion de l’ouverture de la saison à Diriyah, en Arabie saoudite, dans le cadre de la saison 6 de l’ABB Formule E. En 2021/2022, l’équipe de Formule E TAG Heuer Porsche dispute sa troisième saison de Formule E avec la Porsche 99X électrique, et a décroché un doublé historique au Mexique le 12 février 2022. La voiture de course entièrement électrique et équipée du groupe motopropulseur Porsche E Performance, développé à Weissach, sert également de plateforme de développement pour les modèles de production 100 % électriques du constructeur de voitures sportives. La gestion et l’efficience de l’énergie constituent des facteurs importants de succès en Formule E et dans le cadre du développement de voitures de série. Pour la saison 2021/2022, la 99X électrique offre une puissance maximale de 250 kW en mode qualification et de 220 kW (contre 200 kW à la saison précédente) en mode de course normal. Le mode Attaque booste la puissance jusqu’à 250 kW (contre 235 kW la saison précédente). La récupération maximale atteint 250 kW, tandis que la capacité utile de la batterie s’élève à 52 kilowattheures.

La Formule E est le championnat international innovant et durable des voitures de course électriques à roues ouvertes de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA).

