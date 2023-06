Avec Spot Ocean CD, les équipes de développeurs et d’informaticiens gagnent du temps et de l’argent tout en étant plus rapides et plus efficaces

NetApp® (NASDAQ: NTAP), un éditeur mondial de logiciels centré sur les données et basé sur le cloud, a présenté aujourd’hui Spot Ocean CD, une solution de livraison continue pour Kubernetes. Ocean CD, qui complète et renforce Spot Ocean, optimise la livraison des applications cloud en automatisant les stratégies de déploiement sur les clusters et les charges de travail. La combinaison de Spot Ocean et d’Ocean CD étend nos solutions d’automatisation et d’optimisation de Kubernetes à la livraison d’applications, réduisant ainsi la complexité et la lourdeur des tâches des équipes DevOps (développeurs et informaticiens) tout en appariant la livraison des applications et leur exploitation en production pour offrir plus d’agilité, plus de fiabilité et plus d’efficacité.

Les entreprises veulent être capables de déployer et d’exploiter des applications cloud natives avec rapidité, évolutivité et confiance de manière à s’occuper de leurs priorités et de leurs initiatives commerciales critiques. Or les équipes DevOps dont elles dépendent pour ce faire sont déjà surchargées de travail et confrontées à d’importants défis pour fournir des applications de plus en plus complexes de manière cohérente, reproductible et fiable. Le processus de livraison, qui implique généralement des centaines de déploiements sur plusieurs clusters, est effectué par des dizaines d’intervenants. Ces défis augmentent le risque d’échecs de livraison fréquents, lesquels ralentissent l’innovation des applications, ont un impact négatif sur la fiabilité et alourdissent les tâches des DevOps : autant d’écueils frustrants pour les équipes d’application.

Ocean CD automatise et optimise le processus de livraison ; il offre un contrôle sans pareil du déploiement de Kubernetes sans compromettre la fiabilité, la sécurité ou l’efficacité. Ocean CD permet aux équipes DevOps de définir et maintenir des stratégies de déploiement pour plusieurs clusters et charges de travail, tout en donnant aux développeurs la possibilité de prévenir et de remédier à un stade précoce tout incident potentiel susceptible de nuire à l’efficacité et d’entraîner des pannes coûteuses. Grâce à Ocean CD, les équipes peuvent passer d’un processus de lancement d’un logiciel de base à un processus de déploiement graduel en s’appuyant sur des stratégies de déploiement éprouvées. En outre, Ocean CD limite les défaillances potentielles dues aux modifications logicielles en utilisant des versions graduelles, moyennant une vérification continue en temps réel, une restauration automatique et une visibilité granulaire pour les propriétaires de services. Utiliser Ocean CD avec Spot Ocean et le reste du portefeuille de solutions Spot by NetApp permet aux entreprises d’optimiser et d’adapter la manière dont elles déploient et exploitent des applications cloud natives, en simplifiant et en améliorant leur pipeline de livraison et d’exploitation d’applications.

« Les entreprises comptent sur leur capacité à fournir et ajuster rapidement et de manière fiable des applications cloud pour soutenir leurs initiatives commerciales prioritaires ; toutefois, elles sont trop souvent freinées par la complexité et l’inefficacité, déclare Haiyan Song, vice-présidente exécutive et directrice générale, CloudOps chez NetApp. Spot Ocean CD améliore l’automatisation et l’optimisation de la livraison d’applications et permet aux équipes DevOps de simplifier, standardiser et automatiser le processus complexe de la livraison de logiciels Kubernetes sur n’importe quel cloud et cluster Kubernetes : dès lors, les équipes peuvent innover et exploiter les applications rapidement, de manière fiable et efficace. »

Ocean CD offre aux équipes DevOps les capacités essentielles suivantes :

Visibilité du déploiement du code via une interface visuelle claire pour gérer facilement plusieurs services sur des clusters en un seul endroit ; les processus complexes de livraison de logiciels Kubernetes sont simplifiés grâce à l’automatisation et au déploiement graduel des logiciels et à la centralisation en un seul endroit de toutes les activités et de toutes les vues liées au déploiement. Ocean CD produit également un modèle générique qui facilite la gestion dynamique ou la modification de plusieurs pipelines de déploiement pour tous les services et pour tous les clusters et fournisseurs de services cloud.

« Ocean CD élimine les goulots d’étranglement, ce qui nous permet d’être les meilleurs possible dans notre environnement CD, a déclaré Matthieu Antoine, ingénieur système senior chez JUMO. Ocean CD crée un processus fluide et aussi automatisé que possible afin que les développeurs puissent y consacrer le moins de temps possible. Il réduit également les erreurs de production et offre une meilleure orchestration des processus complexes très chronophages, comme la migration des clusters Kubernetes vers des versions plus récentes. Cette automatisation étant désormais mise en œuvre, nous pouvons mieux remplir notre principale mission, qui consiste à offrir des services financiers fiables à des personnes qui n’avaient jusqu’à présent aucun accès à ces services. »

Spot Ocean CD est disponible dès maintenant via le Spot console UI, API ou CLI. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://spot.io/product/ocean-cd/.

