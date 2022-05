NetApp s'associe à NVIDIA pour accélérer l'IHP et l'IA grâce à des infrastructures de superinformatique clés en main

Le portefeuille d’IA étendu inclut désormais NVIDIA DGX SuperPOD, NetApp ONTAP AI Integrated Solution, et NVIDIA DGX Foundry Instant AI Infrastructure

NetApp® (NASDAQ : NTAP), société mondiale de logiciels, centrée sur les données et basée dans le cloud, a annoncé aujourd’hui que le stockage NetApp EF600 all-flash NVMe combiné au système de fichiers parallèle BeeGFS était désormais certifié pour le NVIDIA DGX SuperPOD™. La nouvelle certification simplifie les infrastructures d’intelligence artificielle (IA) et d’informatique haute performance (IHP) pour offrir une mise en œuvre plus rapide de ces cas d’utilisation.

Depuis 2018, NetApp et NVIDIA fournissent une vaste gamme de solutions à plusieurs centaines de clients, qu’il s’agisse de bâtir des centres d’excellence en IA, ou de résoudre des défis d’entraînement d’IA à très grande échelle. La qualification du NetApp EF600 et du système de fichiers BeeGFS pour le DGX SuperPOD constitue le dernier ajout à un ensemble complet de solutions d’IA développées par les deux entreprises.

« L’alliance entre NetApp et NVIDIA permet de fournir des innovations leaders du secteur depuis plusieurs années, et cette nouvelle qualification du NVIDIA DGX SuperPOD s’appuie sur cette dynamique », a déclaré Phil Brotherton, vice-président des solutions et alliances chez NetApp. « À l’heure où les demandes en termes de performances et de données explosent, le NVIDIA DGX SuperPOD, associé à la plateforme ONTAP AI et au service DGX Foundry AI, garantit à nos clients la meilleure infrastructure d’entraînement de modèles de sa catégorie, dotée du support de deux leaders du secteur de l’IA. »

« Les organisations qui modernisent leur activité grâce à l’IA et à l’IHP ont besoin de performance, de flexibilité et de choix lorsqu’elles conçoivent leur infrastructure », a déclaré Charlie Boyle, vice-président des systèmes DGX chez NVIDIA. « Notre collaboration avec NetApp permet aux clients qui bâtissent leurs propres centres d’excellence en IA de choisir désormais le stockage NetApp pour leur infrastructure NVIDIA DGX SuperPOD, ainsi que d’utiliser la même plateforme leader disponible que l’infrastructure hébergée via NVIDIA DGX Foundry. »

« Nous sommes ravis de travailler aux côtés de NetApp et NVIDIA pour bâtir un centre d’excellence en IHP/IA avec les systèmes NVIDIA DGX, afin que les étudiants en apprentissage appliqué puissent bénéficier d’une infrastructure de superinformatique et d’informatique haute performance », a déclaré Tonya Witherspoon, vice-présidente associée, engagement industriel et apprentissage appliqué à l’université d’État de Wichita. « NetApp fait partie des soutiens de notre campus d’innovation, et nous sommes impatients de développer la nouvelle génération de talents dans ce secteur passionnant. »

Vaste portefeuille de solutions d’infrastructures d’IA

Le portefeuille de solutions accélérées par NVIDIA de NetApp inclut ONTAP AI, qui élimine les conjectures pour une adoption rapide, en utilisant une architecture de référence éprouvée, ainsi qu’une solution intégrée et pré-configurée, facile à obtenir, et offrant un déploiement clés en main.

Il inclut également la solution NVIDIA DGX Foundry, qui intègre le logiciel NVIDIA Base Command et NetApp Keystone Flex Subscription. Cette combinaison offre une solution d’infrastructure hébergée de classe mondiale, destinée aux entreprises et scientifiques de données qui ont besoin d’une expérience de développement d’IA haut de gamme, sans avoir à la concevoir eux-mêmes.

Grâce à l’annonce d’aujourd’hui, les organisations peuvent également bâtir leurs centres d’excellence en IA en tirant parti de la puissance de DGX SuperPOD sur site, en combinaison avec le stockage NetApp.

NetApp, en collaboration avec NVIDIA, propose également des solutions sur mesure pour une multitude de secteurs, parmi lesquels les services financiers, la médecine, la fabrication, la vente au détail, l’enseignement supérieur et l’administration, et la société parraine et organise des ateliers d’idéation pour les clients qui débutent leur parcours d’IA, afin d’accélérer leur réussite tout en atténuant les risques.

« L’intérêt pour le cycle de vie de l’IA se porte désormais sur la pile de développement, en s’éloignant de la gestion des infrastructures, ce qui renforce la nécessité de solutions et services convergés qui permettent aux organisations de simplifier leurs investissements en infrastructure dans le cadre des déploiements de cas d’utilisation d’IA », a déclaré Ritu Jyoti, vice-président de la recherche et du conseil en IA/automatisation chez IDC. « DGX SuperPOD représente le franchissement de la dernière étape dans le cadre du partenariat prolifique entre NetApp et NVIDIA afin de répondre à ce besoin, et NetApp est idéalement positionnée pour aider ses clients à résoudre leurs défis en matière de gestion des données, quel que soit leur localisation. »

