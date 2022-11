Présentation de NetApp BlueXP, l'expérience de données unifiée pour le cloud évolué

NetApp BlueXP simplifie le stockage de données multicloud hybride avec une optimisation des coûts et de la performance, la sécurité, et la souplesse de consommation, le tout optimisé par un AIOps dernier cri

NetApp® (NASDAQ: NTAP), éditeur international de logiciels orientés cloud et données, annonce la disponibilité de NetApp BlueXP, un plan de contrôle unifié fournissant une expérience multicloud hybride simple pour les services de stockage et de données dans des environnements sur site et nuagiques.

De plus en plus d'entreprises sont passées à des environnements multicloud hybrides afin d'accélérer leur transformation numérique et de stimuler la croissance, même dans des temps incertains. Mais pour gérer ces environnements, les entreprises sont confrontées à des défis considérables et des inefficiences susceptibles de stopper l'innovation. Avec BlueXP, NetApp ouvre la voie à un "cloud plus évolué" afin de simplifier et d'automatiser les opérations critiques dans les clouds sur site et publics afin d'aider les organisations à stimuler l'impact commercial et d'améliorer l'expérience client.

NetApp BlueXP permet aux utilisateurs de gérer leur structure hybride de données multicloud, y compris le stockage unifié sur site et le stockage natif de première partie avec les principaux fournisseurs de cloud public. En offrant une expérience simple mais néanmoins puissante optimisée par AIOps, BlueXP fournit de vastes capacités intégrées de services de données afin de déployer, automatiser, découvrir, gérer, protéger, gouverner et optimiser les données, l'infrastructure, et les processus commerciaux qui les soutiennent, avec les options de consommation flexibles requises dans les environnements axés sur le cloud d'aujourd'hui.

"Les environnements nuagiques d'aujourd'hui sont complexes. Les entreprises sont à la recherche d'une expérience cloud simplifiée, rationalisée, gouvernée, et optimisée pour la performance et les coûts sur l'ensemble de leur environnement multicloud hybride", déclare Archana Venkatraman, directrice de la recherche, gestion des données nuagiques, IDC. "Un 'cloud évolué' est une des approches les plus pragmatiques, axées sur l'IA, et pratiques en matière de gestion nuagique globale, et les organisations tireront rapidement parti de la migration vers les opérations, la FinOps, et l'innovation."

"Avec le lancement de BlueXP, NetApp se positionne de manière unique pour aider les organisations à tenir la promesse du cloud en transformant les infrastructures, les applications et les données en de véritables actifs pour leur activité", déclare George Kurian, PDG de NetApp. "En adoptant une approche de cloud évolué, les clients peuvent intégrer le cloud dans leur architecture et opérations, éliminer la complexité et augmenter leur vitesse d'innovation afin de générer plus rapidement les résultats commerciaux qui comptent le plus."

Parmi les capacités de NetApp BlueXP figurent:

Gestion unifiée du stockage: le plan de contrôle mondial BlueXP fourni sous forme SaaS procure un point unique de visibilité et de gestion sur de vastes environnements multicloud hybrides. Ceci comprend la capacité à gérer le stockage sur site NetApp AFF, FAS, StorageGRID, et E-Series, ainsi que les principaux clouds avec Amazon FSx pour NetApp ONTAP, Azure NetApp Files, Google Cloud Volumes Service et Cloud Volumes ONTAP, le tout sur une console unique.

le plan de contrôle mondial BlueXP fourni sous forme SaaS procure un point unique de visibilité et de gestion sur de vastes environnements multicloud hybrides. Ceci comprend la capacité à gérer le stockage sur site NetApp AFF, FAS, StorageGRID, et E-Series, ainsi que les principaux clouds avec Amazon FSx pour NetApp ONTAP, Azure NetApp Files, Google Cloud Volumes Service et Cloud Volumes ONTAP, le tout sur une console unique. Santé axée sur l'AIOps: l'automatisation intégrée axée sur l'IA/apprentissage machine réduit la nécessité en effectif, les exigences en termes de ressource, et le profil de risque. Non seulement la santé optimisée par l'IA et le suivi de l'état avertit en cas de problèmes d'infrastructure et de charges de travail, mais offre aussi une orientation proactive pour éviter les scénarios problématiques. BlueXP intègre la technologie Active IQ de NetApp pour une télémétrie en continu sur l'ensemble du multicloud hybride.

l'automatisation intégrée axée sur l'IA/apprentissage machine réduit la nécessité en effectif, les exigences en termes de ressource, et le profil de risque. Non seulement la santé optimisée par l'IA et le suivi de l'état avertit en cas de problèmes d'infrastructure et de charges de travail, mais offre aussi une orientation proactive pour éviter les scénarios problématiques. BlueXP intègre la technologie Active IQ de NetApp pour une télémétrie en continu sur l'ensemble du multicloud hybride. Cyber résilience: le contrôle unifié de la protection des données et de la sécurité avec un modèle zero-trust intégré. Un tableau de bord unique des rançongiciels fournit une visibilité à l'échelle de l'entreprise sur les vulnérabilités, avec la capacité de corriger automatiquement de nombreuses problématiques en un seul clic.

le contrôle unifié de la protection des données et de la sécurité avec un modèle zero-trust intégré. Un tableau de bord unique des rançongiciels fournit une visibilité à l'échelle de l'entreprise sur les vulnérabilités, avec la capacité de corriger automatiquement de nombreuses problématiques en un seul clic. Gouvernance en un clin d'œil: un aperçu complet de la situation numérique pour surveiller la conformité et les permissions. La capacité IA/apprentissage machine vérifie l'activité des utilisateurs et de niveau des données, détectant ainsi immédiatement les anomalies et prenant les mesures prescrites.

un aperçu complet de la situation numérique pour surveiller la conformité et les permissions. La capacité IA/apprentissage machine vérifie l'activité des utilisateurs et de niveau des données, détectant ainsi immédiatement les anomalies et prenant les mesures prescrites. Mobilité optimale: les data movers intégrés permettent la copie, la synchronisation, l'étagement, et la mise en cache de données sur l'ensemble des grands clouds et centres de données, aussi facilement qu'un "glisse déposer". La sécurité intégrée et les efficiences garantissent que les données sont protégées durant le transfert et stockées sur le niveau de stockage le moins coûteux possible.

les data movers intégrés permettent la copie, la synchronisation, l'étagement, et la mise en cache de données sur l'ensemble des grands clouds et centres de données, aussi facilement qu'un "glisse déposer". La sécurité intégrée et les efficiences garantissent que les données sont protégées durant le transfert et stockées sur le niveau de stockage le moins coûteux possible. Consommation flexible: BlueXP permet aux clients de payer uniquement pour les capacités dont ils ont besoin, avec une facturation à l'utilisation. Un portefeuille numérique permet aux licences de services de données d'être facilement échangées en fonction de l'évolution des besoins d'une entreprise. NetApp Keystone, l'offre phare de stockage en tant que service (STaaS), est intégrée à BlueXP pour permettre aux clients de gérer le stockage de centres de données basé sur la consommation en parallèle de leur stockage nuagique.

"OpenText dessert la majorité des entreprises du Fortune 100 en tant que clients, fournissant des solutions de niveau entreprise et natives du cloud et un logiciel de gestion d'information qui renforce leur activité", déclare Mark J. Barrenechea, PDG et CTO, OpenText. "Nous investissons dans les systèmes centralisateurs pour réduire la complexité. Alors que nous aidons les organisations à migrer vers le cloud, nous nous appuyons sur le portefeuille de NetApp pour suivre activement et gérer notre environnement multicloud hybride avec un plan de contrôle unifié, nous permettant ainsi d'intégrer efficacement de nouveaux clients au cloud de leur choix dans le cadre d'une expérience parfaitement fluide."

NetApp BlueXP est la méthode préférée pour gérer NetApp ONTAP, le logiciel de gestion de données leader du marché de NetApp, sur le cloud et sur site. La dernière version d'ONTAP, annoncée aujourd'hui, contient plus de vingt innovations majeures, y compris une nouvelle fonction d'instantané inviolable et la protection anti-rançongiciel optimisée par AIOps, faisant d'ONTAP l'option phare en matière de stockage de données sécurisées. En outre, une expansion de la technologie multi-protocole unifiée et innovante de NetApp permet l'accès simultané d'un fichier NAS et d'un objet S3 aux mêmes données, en accroissant la flexibilité d'ONTAP en tant que référentiel de lacs de données massifs utilisés pour les canaux IA/apprentissage machine modernes.

Découvrez BlueXP plus en détail et inscrivez-vous pour un essai gratuit.

