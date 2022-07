Spot by NetApp annonce une solution de sécurité continue pour l'infrastructure cloud

Spot Security identifie et évalue les risques liés à la posture de sécurité du cloud pour aider les équipes SecOps et CloudOps à assurer une sécurité et une conformité continues dans le cloud

NetApp® (NASDAQ : NTAP), société mondiale de logiciels axée sur le cloud et centrée sur les données, a annoncé aujourd’hui la disponibilité générale de Spot Security. Conçu pour le cloud, Spot Security fournit une solution d’évaluation et d’analyse continues de la posture de sécurité du cloud. Spot Security permet aux équipes DevOps et SecOps de collaborer facilement pour identifier les erreurs de configuration, réduire leur surface d’attaque potentielle et assurer la conformité.

La technologie sans agent de Spot Security analyse les relations entre les ressources cloud pour fournir une visibilité claire et hiérarchiser les actions, en déterminant automatiquement l’exposition potentielle de chaque ressource cloud et en faisant apparaître les menaces de sécurité critiques en fonction de leur impact potentiel sur l’organisation. Ces actions automatisées atténuent la fatigue d'alertes et assurent la sécurité de l’infrastructure cloud et l’efficacité des équipes opérationnelles.

Avec Spot Security, les organisations peuvent désormais profiter des avantages suivants :

Visibilité à 360° : Avec une vue claire de la posture de sécurité et des surfaces d’attaque, de l’analyse du réseau, de l’inventaire des actifs et du comportement des utilisateurs du cloud, le tout à partir de la même console via la visualisation graphique des cartes des risques et des cartes des services.

Analyses approfondies hiérarchisées : Identifiez les nouveaux risques, les comportements anormaux ou les nouvelles ressources cloud en un instant grâce à une surveillance et une analyse continues, fournissant au final des objectifs clairs sur lesquels les équipes DevOps peuvent se concentrer et orienter leurs efforts vers des problèmes réels, en supprimant les faux positifs et en intégrant la sécurité dans les opérations cloud.

Détection et correction automatisées : Détectez les erreurs de configuration et les anomalies pour prendre en charge efficacement la correction des risques de sécurité et de conformité dans l’infrastructure multicloud.

Conformité : Soutenez la conformité aux normes de sécurité de l’industrie et aux mandats réglementaires, en permettant aux entreprises de rester conformes.

« Les ingénieurs DevOps sont constamment invités à fournir des solutions à un large éventail de défis qui peuvent avoir un impact sur l’efficacité et les opérations de leur entreprise », a déclaré Azzedine Benameur, directeur de Spot Security pour Spot by NetApp. « Spot Security fournit aux DevOps et aux SecOps une solution qui répond à l’exigence critique d’assurer la sécurité de leur environnement cloud dynamique, innovant davantage la suite de solutions Spot by NetApp CloudOps qui automatisent et optimisent les opérations dans le cloud. »

