(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Netcall PLC - Fournisseur de logiciels d'engagement client basé à Bedford, Angleterre - Acquisition de la société d'automatisation des processus numériques Govtech Holdings Ltd pour un montant initial de 9,6 millions de livres sterling, y compris 1,5 million de livres sterling en espèces conservées par Govtech, plus un complément de prix. La contrepartie maximale s'élève à 13 millions de livres sterling. "L'acquisition de Govtech devrait permettre à Netcall d'accroître immédiatement ses bénéfices. Elle renforce considérablement la part de marché du groupe dans le secteur de l'administration locale, en augmentant la base de clients du groupe de 26% à 34% des conseils britanniques. En outre, elle permet d'entrer dans la fonction de revenus et d'avantages des conseils, en complétant les applications existantes de Netcall dans les processus de logement et de soins sociaux pour le gouvernement local", déclare Netcall.

----------

ACP Energy PLC - créée pour saisir les opportunités de valeur ajoutée dans l'industrie du pétrole et du gaz - L'accord d'acquisition des actifs de Vinccler CA est désormais "très improbable" en raison de la situation politique en Équateur. ACP note également "le retrait de l'un des partenaires financiers de la société à la suite d'un décès soudain". "Les administrateurs ont donc conclu un accord conditionnel avec une société privée basée à Singapour, qui devrait aboutir à l'achat d'un droit de redevance sur un actif de ressources naturelles. S'il est conclu, l'accord fournira en outre à la société un financement à court terme, et une nouvelle annonce sera faite en temps voulu", ajoute ACP. L'opération constituerait une prise de contrôle inversée.

----------

Griffin Mining Ltd - société d'exploitation minière et d'investissement axée sur la Chine - Achat de 10 millions d'actions d'une valeur maximale de 10 millions USD jusqu'au 25 août, "après quoi les administrateurs envisageront un nouveau programme de rachat ou d'autres moyens de restituer des fonds aux actionnaires", ajoute Griffin.

----------

Kazera Global PLC - société d'investissement spécialisée dans l'exploitation minière - conclut un accord en vue d'acquérir 10 % des participations de Tectonic Gold PLC dans Deep Blue Minerals (Pty) Ltd et Whale Head Minerals (Pty) Ltd. L'accord inclut également l'intérêt économique de Tectonic dans les prêts qu'elle a contractés auprès des partenaires de WHM dans le cadre du Black Economic Empowerment. L'accord porte la participation effective de Kazera dans WHM à 70 % et sa participation effective dans DBM à 74 %. Le montant total de la transaction s'élève à 500 000 USD, dont 150 000 USD en espèces et 350 000 USD à régler en actions. Tectonic ajoute : "Tectonic a décidé de se concentrer stratégiquement sur l'or australien et a cédé sa participation restante dans la JV de diamants et de sables minéraux en Afrique du Sud avec Kazera. Tectonic conservera un intérêt indirect dans les projets sud-africains par le biais d'une participation dans Kazera. Les actions de contrepartie feront l'objet d'un blocage pour une période de six mois et Kazera prévoit d'entamer la production initiale dans ce laps de temps. La contrepartie en actions de cette transaction est soumise à l'approbation des actionnaires, et les administrateurs et initiés de Kazera se sont engagés à voter en faveur de la transaction et, sur cette base, nous nous attendons à ce qu'elle soit approuvée".

----------

Andrada Mining Ltd - producteur de matières premières possédant des actifs miniers et d'exploration en Namibie - La filiale Uis Tin Mining Co conclut des accords de financement de 7,5 millions de GBP avec la Bank Windhoek Ltd. "Ces facilités remplacent les facilités bancaires actuelles de l'UTMC avec effet immédiat. Le produit sera affecté principalement au remboursement des facilités existantes, aux initiatives de croissance et au fonds de roulement. Le financement a été conclu après la réalisation des conditions préalables, y compris la réception de tous les consentements et documents requis", ajoute M. Andrada.

----------

Tanfield Group PLC - société d'investissement passif détenant une participation de 49% dans le producteur de nacelles automotrices, tractables et à pousser Snorkel International - Les ventes de Snorkel au quatrième trimestre 2023 ont augmenté de 15% pour atteindre 43,6 millions USD, contre 37,8 millions USD l'année précédente. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements s'élève à 3,4 millions d'USD, contre une perte de 2,9 millions d'USD l'année précédente. Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 188,7 millions d'USD, soit une hausse de 12 % par rapport aux 168,8 millions d'USD. L'Ebitda s'élève à 6,3 millions d'USD, contre une perte de 13,8 millions d'USD.

----------

Libertine Holdings PLC - développeur de technologies de générateurs linéaires basé à Sheffield, en Angleterre - s'attend toujours à recevoir une tranche de prêt de 110 000 GBP d'ici le 16 août et une deuxième tranche de même montant d'ici le 14 septembre. "Ceci est en avance sur l'investissement proposé de 2 millions de livres sterling que la société prévoit toujours d'être déposé par Reliant FZCO sur un compte séquestre d'une tierce partie au Royaume-Uni d'ici septembre 2024. Au moment de cette annonce, aucune tranche du montant du prêt ou de l'investissement proposé n'a été reçue", ajoute Libertine. Interpath Advisory est chargé de conseiller la société "sur les prochaines étapes alternatives appropriées qui incluent l'exploration d'une vente potentielle" de la filiale Libertine FPE Ltd. "Il n'y a aucune garantie que le montant du prêt sera reçu ou que le processus présentera une opportunité de transaction alternative favorable pour l'entreprise. Même si une transaction alternative devait se présenter, il n'y a aucune certitude quant au calendrier ou au niveau de retour, le cas échéant, pour les actionnaires. Toute transaction alternative peut être conditionnée, entre autres, par l'approbation des actionnaires", ajoute Libertine. La société explique qu'elle ne dispose que de liquidités pour poursuivre ses activités jusqu'à la fin du mois d'août.

----------

JPMorgan American Investment Trust PLC - possède un portefeuille d'actions américaines de valeur et de croissance - Jonathan Simon, responsable de la gestion des actions de valeur dans le portefeuille des grandes capitalisations, a l'intention de prendre sa retraite au "début de 2025". À la suite de réunions avec des gestionnaires et d'autres membres de l'équipe des actions américaines de JPMorgan, il est indiqué que "Jack Caffrey travaillera aux côtés de Jonathan sur les actions de valeur du portefeuille de grandes capitalisations et Eric Ghernati travaillera aux côtés de Felise Agranoff sur les actions de croissance du portefeuille de grandes capitalisations". "Le conseil d'administration est convaincu du bien-fondé de ressources supplémentaires en matière de gestion de portefeuille et considère que la société bénéficiera de quatre gestionnaires de portefeuille (deux pour les valeurs de croissance, deux pour les valeurs de rendement) pour le portefeuille des grandes capitalisations, en tant qu'élément clé de la structure de gestion permanente de la société", indique le fonds d'investissement.

----------

Equals Group PLC - Développeur de plateformes de paiement basé à Londres - Le consortium qui envisage l'acquisition d'Equals "a terminé en grande partie sa due diligence" et poursuit les discussions avec le fournisseur de financement privilégié. Afin de donner plus de temps au consortium, la date limite "put up or shut up" a été repoussée au 4 septembre. L'échéance précédente était la fin du jeu le mercredi. En juillet, Equals a reçu une proposition indicative améliorée et non contraignante de la part du consortium composé d'Embedded Finance Ltd et de TowerBrook Capital Partners (UK) LLP concernant une éventuelle offre entièrement en numéraire à 135 pence par action. Cette offre valorise Equals à environ 253 millions de livres sterling.

----------

Apax Global Alpha Ltd - société d'investissement à capital fixe donnant accès aux fonds de capital-investissement du conseiller en investissement Apax Partners LLP - prévoit d'investir environ 2,5 millions d'euros dans la plate-forme logicielle de gestion des ressources humaines greytHR sur la base d'un look-through. Apax Digital Fund II a annoncé lundi un investissement stratégique dans greytHR. Apax Global Alpha est un commanditaire d'Apax Digital Fund II.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.