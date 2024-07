Netcall plc est un fournisseur britannique de logiciels d'automatisation intelligente et d'engagement des clients. La société est engagée dans la conception, le développement, la vente et le support de produits et services logiciels. Sa plateforme logicielle Liberty, avec ses solutions d'automatisation intelligente et d'engagement des clients, aide les organisations à transformer numériquement leurs activités plus rapidement et plus efficacement, en leur permettant de créer une organisation plus légère et plus centrée sur le client. Ses solutions comprennent Liberty Create, Liberty RPA, Liberty AI et Liberty Converse. Liberty RPA est une solution d'automatisation des processus robotisés basée sur l'intelligence artificielle (IA) qui libère les employés des tâches banales et répétitives, leur permettant ainsi d'être plus productifs. Liberty Converse est un centre de contact omnicanal. Liberty AI est sa solution d'apprentissage automatique. Liberty Create permet aux développeurs professionnels et non professionnels de créer des applications d'entreprise. Liberty Create propose également des logiciels d'amélioration des processus.

Secteur Logiciels