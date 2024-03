La start-up Faraday Future, spécialisée dans les véhicules électriques, a annoncé lundi qu'elle avait intenté une action en justice contre Ding Lei, un ancien cadre de l'entreprise, pour violation de secrets commerciaux.

La société a déposé une plainte auprès du tribunal populaire intermédiaire de Shenzhen, en Chine, pour demander des dommages et intérêts et demander au tribunal d'ordonner à Human Horizons Holdings (Shanghai) Co Ltd, une entreprise de véhicules électriques fondée par Ding Lei, de cesser de violer les secrets commerciaux relatifs à la voiture phare de Faraday, la FF 91.

Faraday a déclaré la semaine dernière qu'elle prévoyait de procéder à un regroupement d'actions à raison d'une pour trois afin de se conformer aux exigences du Nasdaq en matière d'inscription à la cote. (Reportage de Zaheer Kachwala à Bengaluru ; rédaction de Shounak Dasgupta)