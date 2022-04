Les entreprises de jeux chinoises se plient à la loi, ouvrant la voie à la fin du gel des licences.

L'organisme de surveillance du marché des jeux vidéo, le plus important au monde avec 47 milliards de dollars, a cessé de délivrer des licences d'édition, qui sont essentielles pour monétiser les jeux, en août suite à une répression qui a limité le temps de jeu des mineurs. Ce gel a été levé lundi lorsque 45 jeux ont reçu des licences.

Des sources et des analystes ont déclaré que si le moment de l'assouplissement était inattendu, les entreprises s'étaient pliées en quatre après avoir essuyé de lourdes critiques de la part des autorités pour leur non-conformité.

"Les réglementations sont certainement cette fois-ci les plus strictes qu'elles aient jamais été", a déclaré Chenyu Cui, analyste principal au cabinet de recherche Omdia, "Chaque entreprise a peur de ne pas être en conformité."

Une source d'un studio de jeux dont Tencent Holdings est un actionnaire majeur a déclaré que Tencent lui avait demandé de supprimer des mots anglais de son jeu, d'éviter la couleur rouge et de supprimer des formulations telles que "headshots" ou "death" pour être conforme.

Le studio a également retardé le lancement international du titre, craignant qu'il ne soit considéré comme un contournement des règles chinoises, a déclaré la source, refusant d'être nommée car elle n'est pas autorisée à parler aux médias.

Lors d'un gel similaire des licences en 2018, certains projets ont choisi de sortir leurs jeux - dont Bladed Fury et Iris.Fall de Tencent - à l'étranger, en attendant que la situation nationale soit résolue.

Tencent s'est refusé à tout commentaire.

Les régulateurs chinois ont également été proactifs pour assurer la conformité dans un secteur que les médias d'État appelaient autrefois "opium spirituel".

Deux sources ont déclaré que pendant la suspension, les entreprises pouvaient toujours soumettre des jeux pour approbation et recevaient régulièrement des informations sur les modifications à apporter à leur contenu ou à leurs fonctions de monétisation.

En septembre, une association de jeux soutenue par l'État a organisé un programme de formation pour les développeurs au cours duquel elle a souligné que les jeux devaient mettre en avant "un ensemble correct de valeurs" et ne pouvaient contenir aucun élément violent ou religieux, selon un mémo vu par Reuters.

Daniel Ahmad, analyste principal chez Niko Partners, a déclaré que plus de 5 000 sociétés de jeux étaient désormais connectées au système national de lutte contre la dépendance, que de nombreuses entreprises avaient apporté des modifications au contenu des jeux et que les sociétés non conformes avaient fait l'objet d'une enquête et d'une amende de la part des régulateurs concernés.

"Les inquiétudes ont été traitées de manière adéquate", a-t-il déclaré.

Tencent, son homologue plus petit NetEase et plus de 200 autres entreprises se sont engagées en septembre à s'autoréguler pour combattre la dépendance aux jeux.

COUP DE POUCE ÉCONOMIQUE

Pendant que les entreprises mettaient de l'ordre dans leurs affaires, Pékin ne pouvait plus ignorer l'aggravation de l'impact économique de la répression des jeux.

Pendant le gel des licences, environ 14 000 entreprises liées aux jeux vidéo - y compris celles impliquées dans le merchandising, la publicité et l'édition - ont fermé, selon la société d'enregistrement des entreprises Tianyancha.

Certains projets très attendus ont également été mis en attente, comme Eden Apocalypse de Lilith Games. Un représentant a déclaré que cela était dû à un changement de direction de l'entreprise.

Trois sources de l'industrie du jeu ont déclaré que de nombreux projets ont été touchés par un gel des embauches car ils sont sous pression pour réduire leur taille et leur budget.

Tencent, un gros employeur de jeunes diplômés, a déclaré lors de ses résultats que son rythme d'embauche allait ralentir, et Reuters a rapporté que lui et d'autres pairs prévoient de supprimer des emplois.

"Ils font cela pour protéger les emplois", a déclaré à Reuters un cadre du secteur, faisant référence à la levée du gel et refusant d'être nommé car il n'était pas autorisé à parler aux médias.

L'organisme de réglementation de l'industrie du jeu, National Press and Public Administration, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

REGARDER À L'ÉTRANGER

Les actions des jeux chinois ont grimpé en flèche mardi après l'assouplissement de la réglementation, certains analystes affirmant que cela démontrait l'engagement du gouvernement envers le secteur.

Mais certains ont également fait preuve de prudence, soulignant que seuls 45 jeux ont été approuvés cette fois-ci, contre les 80 à 90 habituellement approuvés une fois par mois avant le gel.

Et le paysage a complètement changé, incitant certains à se diversifier ou à envisager de quitter complètement le marché chinois.

Les petites entreprises de jeux en Chine envisagent de pivoter vers les jeux blockchain en Occident, même si cela pourrait signifier l'abandon du marché chinois puisque Pékin interdit les cryptomonnaies non approuvées, a déclaré Greg Pilarowski, directeur du cabinet d'avocats Pillar Legal.

"L'environnement actuel en Chine est très difficile pour les sociétés de jeux", a déclaré Pilarowski. "Donc beaucoup de gens se demandent comment ils pourraient se lancer dans les jeux blockchain... parce que la crypto et la blockchain ont été très rentables pour beaucoup de gens aux États-Unis."