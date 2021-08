Données financières CNY USD EUR CA 2021 87 958 M 13 579 M 11 546 M Résultat net 2021 15 550 M 2 401 M 2 041 M Tréso. nette 2021 83 816 M 12 940 M 11 003 M PER 2021 24,3x Rendement 2021 1,17% Capitalisation 367 Mrd 56 591 M 48 158 M VE / CA 2021 3,22x VE / CA 2022 2,61x Nbr Employés - Flottant 95,9% Graphique NETEASE, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NETEASE, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 29 Dernier Cours de Cloture 563,98 CNY Objectif de cours Moyen 849,72 CNY Ecart / Objectif Moyen 50,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Lei Ding Chief Executive Officer & Director Zhao Xuan Yang Chief Financial Officer Ting Bun Lee Independent Non-Executive Director Lun Feng Independent Non-Executive Director Tze Kay Tong Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) NETEASE, INC. -9.16% 56 591 ACTIVISION BLIZZARD, INC. -11.22% 64 107 NEXON CO., LTD. -33.08% 17 166 NCSOFT CORPORATION -11.60% 14 795 PLAYTIKA HOLDING CORP. 0.00% 10 286 NETMARBLE CORPORATION 3.80% 9 756