NetEase, Inc. figure parmi les leaders chinois du développement et de l'édition de jeux vidéo pour PC et pour applications mobiles. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de jeux vidéo en ligne (71,7%) ; - prestations de services de streaming musical (8%) ; - production de contenus éducatifs (6,1% ; Youdao) ; - autres (14,2%) : prestations de services publicitaires, de services de courrier électronique, de gestion de plates-formes de commerce électronique, etc.

Secteur Internet