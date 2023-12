Le géant chinois de la technologie Tencent Holdings a lancé vendredi "DreamStar", un nouveau party game très attendu par les utilisateurs et considéré par les analystes comme une menace pour son grand rival NetEase.

"DreamStar", dans lequel les joueurs incarnent des personnages de dessins animés dans une course d'obstacles, est considéré comme une tentative de Tencent de s'attaquer au jeu massivement populaire de NetEase, "Egg Party", un succès surprise qui a contribué à faire grimper l'action de NetEase de plus de 40 % cette année.

Les analystes de JPMorgan ont déclaré dans une note jeudi que le lancement de "DreamStar" pourrait avoir un impact de 2 à 3 % sur le chiffre d'affaires de NetEase. La banque a également revu à la baisse ses prévisions de revenus de NetEase pour les deux prochains trimestres, de 4 % et 5 % respectivement.

Selon une note de Goldman Sachs, "Egg Party" devrait générer un revenu annuel compris entre 7 et 8 milliards de yuans (980 millions et 1,1 milliard de dollars) cette année.

En tant que réponse de Tencent à "Egg Party", Goldman Sachs s'attend à ce que "DreamStar" gagne entre 5 et 6 milliards de yuans au cours de sa première année d'existence.

La capitalisation boursière de NetEase a atteint 67 milliards de dollars vendredi, un jour après avoir dépassé le géant de la livraison de nourriture Meituan pour devenir la quatrième plus grande société internet de Chine.

Tencent reste la plus grande société internet de Chine. C'est le plus grand fournisseur de jeux vidéo au monde et il exploite le principal réseau social chinois, WeChat.

Tencent est à la recherche de nouveaux jeux à succès alors que la concurrence d'autres développeurs de jeux comme NetEase et miHoYo, producteur de "Genshin Impact", s'intensifie. Tencent a dévoilé ce mois-ci son titre le plus ambitieux sur console, "Last Sentinel".

