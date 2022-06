NetEase retarde le lancement de Diablo Immortal en Chine, les actions chutent

La société chinoise NetEase, qui devait sortir le jeu jeudi, n'a pas fourni de nouvelle date de lancement, mais a déclaré dimanche qu'elle souhaitait apporter des changements tels que des améliorations à l'expérience de jeu et effectuer de "multiples ajustements d'optimisation".

La société n'a pas abordé l'interdiction des médias sociaux dans la déclaration et il n'était pas clair ce qui a déclenché la décision. NetEase n'a pas non plus répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Co-développé par NetEase et Activision Blizzard, Diablo Immortal est l'un des jeux les plus attendus cette année et son lancement en Chine est surveillé de près pour évaluer l'attitude de Pékin vis-à-vis du marché national des jeux vidéo, qui pèse 46 milliards de dollars et qui a été frappé par des mesures réglementaires radicales l'année dernière.

La société a reçu une licence de jeu de la part des régulateurs chinois pour le jeu en février dernier, avant que les autorités ne déploient quelques mois plus tard de nouvelles règles et n'arrêtent la délivrance de nouvelles licences de jeu pendant près de neuf mois. L'accord avait attiré l'attention, car la franchise Diablo se concentre sur la lutte contre les démons et les sorcières - des thèmes considérés comme contradictoires avec l'aversion des régulateurs chinois pour les jeux à contenu violent ou religieux.

Diablo Immortal est déjà sorti en dehors de la Chine le 2 juin, et selon la plateforme de suivi des applications App Magic, il a gagné plus de 24 millions de dollars au cours des deux premières semaines depuis son lancement. Le lancement en Chine devait donner un nouvel élan au titre, car le pays asiatique sera le plus grand marché du jeu.

Le titre avait enregistré des préinscriptions de plus de 15 millions d'utilisateurs la semaine dernière, selon NetEase.

Les actions de la société ont glissé de plus de 9 % lundi.