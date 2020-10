Netflix, Inc. : Un niveau d'achat

Données financières USD EUR CA 2020 24 935 M - 21 100 M Résultat net 2020 2 866 M - 2 425 M Dette nette 2020 8 591 M - 7 270 M PER 2020 77,9x Rendement 2020 - Capitalisation 216 Mrd 216 Mrd 183 Mrd VE / CA 2020 8,99x VE / CA 2021 7,66x Nbr Employés 8 600 Flottant 98,4% Prochain événement sur NETFLIX, INC. 21/10/20 Q3 2020 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 43 Objectif de cours Moyen 542,44 $ Dernier Cours de Cloture 489,05 $ Ecart / Objectif Haut 43,1% Ecart / Objectif Moyen 10,9% Ecart / Objectif Bas -59,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Wilmot Reed Hastings Chairman, President & Co-Chief Executive Officer Theodore A. Sarandos Co-CEO, Director & Chief Content Officer Gregory K. Peters Chief Operating & Product Officer Spencer Adam Neumann Chief Financial Officer Adriane C. McFetridge Engineering Director