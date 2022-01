Netflix : Credit Suisse abaisse son opinion

A l'instar d'un grand nombre d'analystes, Credit Suisse a dégradé sa recommandation sur Netflix vendredi en réduisant fortement son objectif de cours sur le titre, ramené de 740 à 450 dollars.



Le broker explique avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance sur le groupe suite à l'annonce d'un objectif de seulement 2,5 millions de nouveaux abonnés nets pour le trimestre en cours.



A titre de comparaison, Credit Suisse tablait sur le recrutement de 5,8 millions d'abonnés en termes nets sur le premier trimestre.



Le courtier, qui abaisse ses estimations de résultats et son objectif, s'inquiète qu'aucun vecteur de croissance ne se dessine du côté du groupe, un phénomène qui lui fait penser que l'activité ne devrait croître que de 13% cette année, contre +19% en 2021 et +24% en 2020.



Que ce ralentissement soit dû à un effet 'post-pandémie' défavorable, à une montée de la concurrence ou à la perspective d'un taux de pénétration proche de 100% au sein des foyers, Credit Suisse estime que ce peu de visibilité justifie une approche plus prudente et ramène son opinion de 'surperformance' à 'neutre'.



