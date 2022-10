Netflix : Deutsche Bank repasse à l'achat

Deutsche Bank a relevé mercredi sa recommandation sur Netflix, qu'il porte de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 270 à 350 dollars.



Dans une note de réaction qui fait suite à la parution des résultats de troisième trimestre du groupe californien, l'intermédiaire dit anticiper une ré-accélération de la croissance du nombre d'abonnés au cours des mois qui viennent.



'Nous pensons désormais disposer d'une visibilité suffisante en vue d'un point d'inflexion au niveau du nombre d'abonnés dans le courant de l'an prochain', souligne l'analyste dans son étude.



Un scénario confirmé, selon Deutsche Bank, par les propres dires de l'équipe de direction du géant américain, qui prévoit de mettre en place début 2023 des mesures visant à monétiser les partages de comptes suite au lancement, début novembre, d'un service financé par la publicité.



D'après le professionnel, les 100 millions d'emprunteurs de code identifiés par Netflix constitue un vivier 'évident' que la société compte rapidement exploiter.



