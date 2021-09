Netflix : Goldman Sachs entame le suivi à 'neutre'

Goldman Sachs a entamé lundi le suivi de l'action Netflix avec une opinion 'neutre' et un objectif de cours établi à 590 dollars dans le cadre d'une étude consacrée aux acteurs de l'Internet.



S'il dit considérer Netflix comme un leader du marché mondial du streaming, l'intermédiaire financier évoque aussi un profil risque/rendement bien équilibré aux niveaux actuels.



Pour Goldman, aux débats de court terme concernant la croissance de la base d'abonnés du groupe suite à la crise du Covid s'ajoutent des questionnements de long terme ayant trait à la montée de la concurrence, à la flambée des coûts des contenus et à la capacité du groupe à maintenir un produit innovant.



