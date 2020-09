Netflix : Jefferies relève son objectif de cours

28/09/2020 | 16:30

Jefferies a annoncé lundi avoir relevé de 550 à 570 dollars son objectif de cours sur Netflix, dans l'anticipation d'une prochaine augmentation des prix de l'abonnement du service de streaming.



Le broker américain estime que le relèvement des tarifs d'abonnement du service de vidéo à la demande pourrait lui rapporter entre 500 millions et un milliard de dollars de revenus additionnels annuels, sur la base d'une hausse de prix de l'ordre d'un ou deux dollars par mois.



'Nous avons confiance dans le capacité de Netflix à augmenter ses prix sur ses marchés internationaux en raison de l'élargissement de son catalogue et de la valeur sans commune mesure qu'il propose à ses clients', explique-t-il dans une note de recherche.



Jefferies - qui maintient sa recommandation d'achat sur la valeur - rappelle qu'après sa dernière hausse de prix, la croissance du groupe aux Etats-Unis et au Canada avait eu tendance à s'accélérer.



