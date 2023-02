Netflix : Jefferies relève son objectif de cours sur le titre

Jefferies maintient sa note d'achat sur le titre Netflix, avec un objectif de cours relevé de 400 à 425 dollars.



L'analyste annonce avoir réalisé une enquête auprès des utilisateurs du service de streaming qui empruntent des mots de passe à d'autres abonnés.



Selon les résultats de l'étude, 38% de ces 'emprunteurs' adopteraient une des trois solutions d'abonnement si la future solution de partage de mots de passe de Netflix s'appliquait.



Pour les 62% qui arrêteraient d'utiliser Netflix, les raisons varient: 25% n'en ont pas les moyens, 31% n'aiment pas suffisamment le contenu pour payer, et 35% pensent qu'ils peuvent remplacer Netflix par

une autre prestation.



Selon les estimations de Jefferies, 21% de ces 'emprunteurs' pourraient adhérer à Netflix d'ici 2023, un chiffre qui pourrait atteindre 45% d'ici la fin 2024.



Jefferies estime enfin que Hulu est le concurrent le plus pertinent parmi la communauté des emprunteurs tandis que YouTube est bien positionné pour être le bénéficiaire d'une guerre des prix.



