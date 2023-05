Netflix : Wedbush garde son opinionsur le titre

Wedbush conserve sa note Surperformance sur le titre Netflix et son objectif de cours de 410$.



Netflix figure sur la liste des meilleures idées de Wedbush, car 'l'entreprise peut générer un flux de trésorerie disponible nettement supérieur à ce que ses prévisions suggèrent', relève l'analyste.



'Netflix a atteint la bonne formule avec son contenu global pour équilibrer les coûts et générer une rentabilité croissante, tandis que son volet de soutien publicitaire et la répression du partage de mots de passe devraient stimuler la génération de liquidités', poursuit Wedbush.



Sur la base de ses prévisions de ré-accélération de la croissance du nombre d'abonnés et d'amélioration de l'ARPU, Wedbush maintient son objectif de cours de 410 $, 'reflétant un multiple P/E de 25x sur notre estimation du BPA de 2025', termine l'analyste.



