Netflix : Wedbush n'est plus à sous-performance

Wedbush relève son opinion sur Netflix de 'sous-performance' à 'neutre', l'action ayant atteint son objectif de cours maintenu à 342 dollars, et le broker ne prévoyant pas d'appréciation significative à court terme du titre du géant du streaming.



'La récente baisse du cours de l'action reflète le fait que les investisseurs de Netflix ont commencé à comprendre que le pronostic à long terme de la société est celui d'une entreprise à faible croissance et extrêmement rentable', explique le broker.



Reconnaissant son avantage de premier entrant et sa large base d'abonnés, Wedbush pense que 'Netflix devrait générer une croissance durable de ses bénéfices tant qu'il peut continuer à augmenter les prix des abonnements, mais la concurrence peut créer un plafond de prix'.



