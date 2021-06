Netflix : Credit Suisse relève son conseil

Credit Suisse a relevé vendredi son opinion sur Netflix, porté de 'neutre' à 'surperformance', tout en maintenant son objectif de cours à 586 dollars sur le titre.



Dans une note de recherche, le broker souligne que l'enquête qu'il a conduite auprès des clients américains de la plateforme de vidéo à la demande a mis en évidence la solidité de son positionnement face à la concurrence ainsi qu'un taux élevé de satisfaction des abonnés.



Credit Suisse met également en avant un point d'entrée jugé 'favorable' aux niveaux actuels et une valorisation 'attractive' en termes absolus, avec un PER à horizon 2025 de moins de 20x.



