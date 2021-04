Netflix : Credit Suisse reste 'neutre' après les résultats

Credit Suisse conserve mercredi une opinion 'neutre' et un objectif de cours de 586 dollars sur Netflix après la publication par la plateforme de vidéo à la demande de résultats trimestriels jugés très inférieurs aux attentes.



Pour le broker, la grande question est de savoir si cette publication décevante constitue l'ultime et dernière mauvaise nouvelle annoncée par le groupe ou si sa capacité à attirer près de 30 millions de nouveaux abonnés par an se trouve durablement remise en cause.



D'après le courtier, ce rythme de croisière présuppose de gros investissements dans les contenus, une stratégie qui ne peut que se révéler de plus en plus coûteuse pour le groupe californien.



Credit Suisse, pour sa part, dit ne voir aucune raison de se presser, jugeant que si les investisseurs pourraient profiter du repli du titre dans la zone des 500 dollars pour renforcer leurs positions, tout rebond ne devrait être que de courte durée en attendent de disposer de davantage de visibilité sur une éventuelle reprise de l'activité en fin d'année.



