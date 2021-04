Netflix : Wedbush juge le titre 'surévalué'

Alors que Netflix doit dévoiler ses résultats de premier trimestre mardi prochain, les analystes de Wedbush jugent ce jeudi que le titre du géant américain du streaming est très largement 'surévalué'.



'Netflix s'est extrêmement bien porté durant la pandémie et nous a surpris en gardant le pied sur la pédale d'accélérateur pour ce qui concerne la croissance de ses abonnés, tout en bénéficiant d'une disruption dans les calendriers de production des contenus, ce qui lui a permis de générer un flux de trésorerie disponible positif', note le courtier dans une note.



Malgré ces bonnes surprises, Wedbush continue de remettre en question la valorisation en Bourse du groupe californien.



En se basant sur une flux de trésorerie disponible d'environ neuf milliards de dollars à horizon 2030, qu'il actualise au rendement actuel du bon du Trésor à 10 ans (1,63%) tout en appliquant un multiple optimiste de 20x, le broker dit parvenir à une valeur d'entreprise de 162 milliards de dollars, très inférieure à la valorisation actuelle de 242 milliards.



Wedbush réitère en conséquence son opinion 'sous-performance' et son objectif de cours à 12 mois de 340 dollars sur le titre.



'Nous avons toujours eu tort au sujet de Netflix, mais l'optimisme entourant la capacité de l'entreprise à générer une croissance de son cash-flow de plus d'un milliard de dollars par an nous semble exagéré', conclut Wedbush.



