"All quiet on the Western Front" : premier tour de manivelle pour le film Netflix allemand réalisé par Edward Berger→

Crédit photo : Netflix/Reiner Bajo | Téléchargez les imagesICI

Inspiré du roman 'À l'Ouest, rien de nouveau', le best-seller d'Erich Maria Remarque paru en 1928.

Avec Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer, Edin Hasanović, Daniel Brühl, Devid Striesow.

Malte Grunert, producteur chez Amusement Park Film ('Un homme très recherché', 'Perfect Sense'), chapeaute le projet au côté du réalisateur Edward Berger ('Patrick Melrose', 'Jack').

Le film sera en tournage en République tchèque jusqu'à la fin du mois de mai

Berlin/Prague, 4 mai 2021 -- Avec une première adaptation pour le cinéma qui a aussi fait date, 'À l'Ouest, rien de nouveau' est encore à ce jour considéré comme le roman antiguerre par excellence. Paru en feuilleton en 1928, ce chef-d'œuvre d'Erich Maria Remarque a propulsé son auteur au rang de figure mondiale de la littérature. En 1929, c'est Ullstein Verlag qui publie le texte pacifiste d'Erich Maria Remarque, un vétéran de guerre alors connu et respecté comme journaliste, à un moment où aucune critique contre la Première Guerre mondiale n'était la bienvenue. Il n'est donc pas surprenant que le roman, suivi de son adaptation cinématographique primée aux Oscars en 1930 soient tombés sous le coup de la censure nazie, forçant leur créateur à s'exiler en Suisse.

Depuis le mois de mars, la première adaptation allemande du roman est en tournage dans les environs de Prague. Pour Netflix, le réalisateur Edward Berger et le producteur Malte Grunert (Amusement Park) ont rassemblé une impressionnante distribution, afin de donner vie à cette version cinématographique du plaidoyer humaniste du romancier contre les horreurs de la guerre. Jusqu'à fin mai, Felix Kammerer, du Burgtheater de Vienne, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer, Moritz Klaus et Edin Hasanović incarneront Paul Bäumer et ses camarades. Ils donneront entre autres la réplique à Daniel Brühl, Devid Striesow et Andreas Döhler.

Edward Berger : « Ce succès de librairie mondial venu d'Allemagne est l'une des œuvres de la littérature qui ont le mieux décrit la terreur inhumaine qu'inspire la guerre. Pour moi, en créer la première adaptation allemande pour le cinéma est l'un des défis les plus excitants qu'il m'ait été donné de relever. »

« Nous sommes incroyablement fiers qu'Edward Berger donne vie à cette histoire pour Netflix avec des acteurs aussi merveilleux », confie Sasha Bühler, responsable des films internationaux chez Netflix.

'All Quiet on the Western Front' sera disponible au cours du deuxième semestre 2022.

À propos de 'All quiet on the Western Front' Réalisation : Edward Berger ('Patrick Melrose', 'Jack') Production : Malte Grunert (Amusement Park Film) Scénario : Ian Stokell, Lesley Paterson, Edward Berger Directeur de la photographie : James Friend Distribution : Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Moritz Klaus, Aaron Hilmer, Edin Hasanović, Daniel Brühl, Adrian Grünewald, Devid Striesow, Andreas Döhler, Sebastian Hülk, Alexander Schuster, Luc Feit, Michael Wittenborn, Michael Stange, André Marcon, Tobias Langhoff, Anton von Lucke u.v.a.

À propos d'Amusement Park Film Malte Grunert a fondé la société de production AMUSEMENT PARK FILM en 2009 et la dirige avec Amelie von Kienlin. Leurs partenaires sont Klaus Dohle et, depuis 2015, Daniel Brühl. Basée à Berlin, Amusement Park se considère comme une société européenne qui travaille avec des créateurs internationaux depuis ses débuts. Parmi ses productions primées figurent UN HOMME TRÈS RECHERCHÉ d'Anton Corbijn, avec Philip Seymour Hoffman, LES OUBLIÉS, un film nommé aux Oscars de Martin Zandvliet, et CŒURS ENNEMIS, avec Keira Knightley et Alexander Skarsgård. La société a aussi produit la première réalisation de Daniel Brühl, NEXT DOOR, projetée en compétition à la Berlinale de 2021. Par ailleurs, une adaptation en série de THE BLECHTROMMEL et un remake du classique français culte LES AVENTURIERS sont en cours de développement.

À propos de Netflix Avec 208 millions d'utilisateurs payants dans plus de 190 pays profitant de séries, documentaires et films dans une multitude de genres et de langues, Netflix est le leader mondial du divertissement en streaming. Grâce à un forfait sans engagement, les abonnés Netflix bénéficient d'un accès illimité aux programmes, où et quand ils le souhaitent, sur les écrans connectés. L'utilisateur peut regarder, suspendre et reprendre la lecture de ses programmes à tout moment, sans aucune publicité.

Vous trouverez pour plus d'informations et de ressources ici.