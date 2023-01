Alors que le cofondateur de Netflix se retire, les PDG peuvent-ils préserver la "méthode Netflix" ?

"Ce fut mon expérience du chemin de Damas, un tournant dans ma compréhension du rôle de la densité des talents dans les organisations", écrit Hastings. "Les leçons que nous avons apprises sont devenues le fondement de beaucoup de choses qui ont conduit au succès de Netflix."

Après que Hastings a quitté son poste de PDG jeudi, les nouveaux codirigeants de Netflix - Ted Sarandos et Greg Peters - seront chargés de maintenir une culture qui est devenue une valeur sûre de la Silicon Valley. Dans le même temps, ils devront maintenir la croissance de l'entreprise dans une économie faible tout en faisant face à une concurrence croissante.

M. Hastings attribue le succès de Netflix à la culture de transparence et d'innovation interne de l'entreprise, qui confère aux plus performants une autonomie inhabituelle. Un diaporama de 125 pages qui décrit sa culture a été téléchargé 17 millions de fois.

"C'est un grand changement psychologique pour Netflix", a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData. "Hastings restant président, son expertise sera toujours disponible pour l'entreprise. Cependant, il existe un petit risque que la culture de l'entreprise change et devienne plus prudente, d'autant plus que l'incertitude économique persiste."

Netflix a perdu des clients au cours du premier semestre de 2022. Elle a renoué avec la croissance au cours du second semestre.

Sarandos, chef du contenu et codirecteur de longue date, et Peters, ancien directeur de l'exploitation, se partageront les responsabilités de PDG, prenant en charge une entreprise toujours aux prises avec le ralentissement de la croissance des abonnés sur son plus grand marché, les États-Unis, dans un contexte de concurrence intense des services de streaming rivaux.

Hastings a déclaré dans un billet de blog que les deux hommes avaient des compétences complémentaires en matière de compréhension du divertissement et de la technologie et que l'entreprise se développerait plus rapidement avec eux comme co-PDG.

Peters a déclaré jeudi que le duo prévoyait d'aller de l'avant en utilisant le livre de jeu de Hastings et n'avait pas de changements majeurs à annoncer.

"Il n'y a pas de grands changements de stratégie ni de grands changements de culture", a-t-il déclaré lors d'un entretien vidéo avec un analyste après la publication des résultats.

Sarandos et Peters seront chargés de contenir les coûts tout en continuant à produire les films et séries à succès qui attirent et fidélisent les abonnés. Ils devront également trouver de nouvelles sources de revenus, notamment dans les jeux vidéo -- où Netflix affrontera des rivaux établis.

"Le nouveau co-PDG Greg Peters aura un certain nombre de décisions importantes à prendre", a déclaré Jamie Lumley, analyste chez Third Bridge.

Le vétéran Richard Greenfield, analyste des médias chez LightShed Ventures, a déclaré que Hastings, dont l'entreprise a bouleversé les conventions d'Hollywood, avait une fois de plus surpassé l'industrie du divertissement - en termes de gestion de la succession.

"La plupart des entreprises médiatiques ont fait un travail relativement médiocre en matière de transition de la direction", a déclaré Greenfield. "Il semble que Reed ait créé une approche très élégante de la transition de la direction."