Alors que les marchés américains s'agitent, certains restent sur un rare gagnant de 2022 : les actions du secteur de l'énergie.

Ce n'est pas un choix facile. Le secteur de l'énergie du S&P 500 est déjà en hausse d'environ 48 % cette année et le resserrement de la politique monétaire dans le monde entier a renforcé les chances d'une récession mondiale qui pourrait réduire la demande d'énergie.

Pourtant, les signes indiquant que l'offre restera relativement rare incitent certains investisseurs à rester dans le secteur, attirés par des perspectives de bénéfices attrayantes et des valorisations qui restent relativement faibles malgré les gains importants de nombreuses valeurs énergétiques cette année. Le secteur de l'énergie du S&P 500 se négocie à un ratio cours/bénéfices de 9,9, soit près de la moitié de l'évaluation de 17,4 de l'indice général.

Peu de gens voient également la fin de la chute des marchés plus larges, alors que l'inflation tenace stimule les attentes de la Réserve fédérale et d'autres banques centrales pour de nouvelles hausses de taux qui puniront le marché. Le S&P 500 a perdu environ 24 % cette année, tandis que les obligations - mesurées par le fonds indiciel Vanguard Total Bond Market - ont perdu près de 18 %.

"Il est difficile de voir les gens abandonner l'énergie car c'est le meilleur des deux mondes", a déclaré Jack Janasiewicz, gestionnaire de portefeuille chez Natixis Investment Managers Solutions, faisant référence à la faible valorisation du secteur et au potentiel de gains supplémentaires si l'offre reste serrée. "Si vous êtes inquiet de la direction du marché, c'est un endroit idéal pour se cacher".

Dans le même temps, l'énergie est le seul secteur qui devrait afficher des révisions positives alors que la saison des résultats s'accélère dans les semaines à venir. Les entreprises du secteur de l'énergie devraient afficher une croissance des bénéfices par action de 121 % au troisième trimestre par rapport à la même période de l'année dernière, tandis que l'indice large excluant les entreprises du secteur de l'énergie devrait voir ses bénéfices baisser de 2,6 %, selon les données de Refinitv.

Les géants pétroliers américains Exxon Mobile Corp et Chevron Corp. publient leurs résultats le 28 octobre. La semaine prochaine, les investisseurs seront à l'affût des résultats de Tesla Inc, Netflix et Johnson & Johnson, entre autres.

Les attentes d'un nouveau resserrement du marché pétrolier ont été stimulées par les récentes réductions de production de l'OPEP+, ainsi que par les projets de l'Union européenne de se passer du brut russe d'ici février. Le prix du Brent s'est établi à 92 dollars vendredi, en hausse de près de 10 % par rapport à un récent plancher, après avoir chuté de près d'un tiers entre juillet et septembre.

"Il y a une probabilité surdimensionnée que les prix du brut puissent bondir plus haut, en particulier si les inquiétudes concernant la demande ne se matérialisent pas dans la mesure où certains baissiers s'y attendent", ont écrit les analystes de TD Securities, qui s'attendent à ce que les prix du pétrole atteignent 101 $ en 2023. Les analystes d'UBS Global Wealth Management s'attendent à ce que le pétrole atteigne 110 $ d'ici la fin de l'année.

Certains gestionnaires de fonds restent sceptiques quant à la capacité de l'énergie à poursuivre sa surperformance si l'économie mondiale ralentit face au resserrement de la politique monétaire des banques centrales.

"Nous nous dirigeons vers une récession dans le monde entier et cela va réduire la demande", a déclaré Burns McKinney, gestionnaire de portefeuille chez NFJ Investment Group, qui augmente sa surpondération dans les sociétés technologiques versant des dividendes, comme Texas Instruments et Cisco.

Dans le même temps, le repli du S&P 500 crée des opportunités d'achat dans les valeurs de consommation discrétionnaire et les valeurs technologiques à grande capitalisation qui sont plus intéressantes à long terme que l'énergie, a déclaré Lamar Villere, gestionnaire de portefeuille chez Villere & Co.

"Nous commençons à voir des opportunités qu'il est plus difficile de ne pas saisir", a-t-il déclaré.

D'autres, cependant, pensent que les fondamentaux restent alignés pour le secteur et voient plus de hausse. Saira Malik, responsable des investissements chez Nuveen, pense que les gestionnaires de fonds resteront légèrement positionnés sur les actions énergétiques malgré les récents gains. Elle parie également sur le fait que l'économie chinoise va rebondir dans les prochains mois, ce qui soutiendra les prix mondiaux du pétrole

"Nous pensons toujours que l'énergie a des jambes ici", a-t-elle déclaré.