Andretti Autosport veut intégrer la grille de F1 dès 2024

LOS ANGELES (awp/afp) - Michael Andretti, propriétaire de l'écurie éponyme évoluant en IndyCar aux Etats-Unis, a fait une demande auprès de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) pour intégrer le championnat du monde de F1 en 2024, a affirmé vendredi son père Mario, ancien pilote multi-titré.

"Michael a demandé à la FIA d'engager une nouvelle équipe de F1 à partir de 2024. Sa candidature, sous le nom d'Andretti Global, a les ressources nécessaires et remplit toutes les conditions. Il attend la décision" de l'instance organisatrice, a tweeté celui qui fut champion du monde des pilotes en 1978, après avoir remporté les 500 Miles d'Indianapolis en 1969.

Andretti Autosport n'a pas confirmé cette annonce, mais Mario Andretti a déclaré à IndyStar.com que son fils serait "prêt à partir dès le lendemain", si sa demande était acceptée.

Il a ajouté que la future écurie s'appellerait Andretti Global et serait basée en Angleterre, même si les voitures seront fabriquées dans une usine basée à Indianapolis, près du siège de l'équipe évoluant en IndyCar.

Enfin, il a ajouté qu'un motoriste avait été trouvé, mais n'a pas donné son nom.

L'ambition de Michael Andretti d'intégrer la F1 n'est pas nouvelle. L'an dernier, il était dans cette perspective en pourparlers pour racheter le groupe Sauber, propriétaire de l'équipe Alfa Romeo, mais l'actionnaire principal Finn Rausing a finalement choisi de ne pas vendre.

"Michael travaille sur ce projet depuis longtemps, mais il a pris une autre direction puisqu'il n'y a pas d'équipe à acheter", a déclaré Mario Andretti

L'introduction d'une écurie américaine s'inscrirait dans le développement croissant de la F1 aux Etats-Unis, où la série produite par Netflix "Drive to Survive" connaît un grand succès et où aura lieu en mai un Grand Prix à Miami en plus du GP des États-Unis traditionnellement organisé en octobre à Austin.

bb-nip/roc