"Army of the Dead" : la genèse→

Lorsque Zack Snyder nous a pitché Army of the Dead pour la première fois il y a près de trois ans, pour moi c'était clair, il fallait faire ce film. C'était nouveau, audacieux, un peu provoc, avec le potentiel de devenir énorme. Netflix était la plateforme idéale pour ce type d'histoire originale et je voulais que Zack ait les moyens de porter sa vision à l'écran.

Army of the Dead suit une bande de mercenaires qui, après une épidémie ayant transformé la population de Las Vegas en zombies, s'aventure dans la zone de quarantaine pour tenter le plus gros casse de l'histoire.

C'est grisant d'avoir la liberté d'oser des choses avec des réalisateurs en qui l'on croit et si l'on juge le résultat, je pense qu'avec l'équipe exceptionnelle du film, nous avons réalisé quelque chose d'assez épique. Pour fêter le lancement du long-métrage sur Netflix, nous avions envie d'expliquer (sans rien spoiler) pourquoi nous avons tout osé sur ce film hors du commun.

Un univers zombie comme vous n'en avez jamais vu

Zombies, action, casse, thriller, horreur, comédie : ce que j'adore dans Army of the Dead, c'est qu'il combine tous les genres que j'aime en un seul film. Et quels que soient vos goûts, il y a des chances que vous y trouviez votre compte.

En règle générale, quand on entend parler de 'film de zombies', on pense à des hordes pâles dans un environnement sinistre et sans vie. Cette description ne pourrait pas être plus éloignée de l'univers décapant imaginé par Zack Snyder, qui associe légèreté et couleur dans le décor kitsch de Las Vegas.

Nous voulions aussi faire venir des talents du monde entier. Il était important que les publics allemands, français, mexicains, japonais et indiens se voient représentés dans ce blockbuster de l'été. Dans notre secteur, un film doit encore trop souvent son existence à la présence d'une seule star. Ici, nous avons pu compter sur un panel de comédiens internationaux comme Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma S. Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone et Michael Cassidy.

Paris et opportunités

Lorsque j'ai intégré Netflix, il y avait des expressions qui revenaient sans arrêt : 'excellence créative', 'liberté et responsabilité'. J'ai conscience qu'on peut y voir des mots d'ordre un peu vides de sens, mais sur Army of the Dead, ces concepts ont été mis en œuvre dans chaque image du projet.

Pour moi, il s'agissait de donner à Zack les moyens de cette incroyable audace qui le caractérise. Pour l'entreprise, il s'agissait de participer à quelque chose d'inédit à Hollywood, à savoir de dire oui à un préquel en allemand autour du personnage joué par Matthias Schweighöfer ainsi qu'à une série animée dérivée, le tout avant même d'avoir vu un montage du film. La prudence aurait suggéré de faire un premier film et de voir le résultat. Là, il y avait tant d'enthousiasme autour des possibilités envisagées que nous ne nous sommes rien interdit. Et comme les différents genres du film sont autant de portes d'entrée, l'avenir de l'univers d'Army est très ouvert.

Du Snyder à 100 %

Chaque aspect de ce film résulte de la vision esthétique et créative de Zack, quelque chose que je trouve assez unique. Non content de coécrire, produire et réaliser le film, il s'est également chargé de la direction de la photographie ! On l'a rarement vu sur le plateau sans sa caméra RED personnalisée, entouré de sa fidèle équipe travaillant à produire le meilleur film possible. Collaborer avec Zack sur un projet aussi original, où il a vraiment eu les coudées franches, est un grand moment de ma carrière.

Et comme Zack le dit lui-même, il n'en existe aucune autre version. C'est sa version et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes !

Army of the Dead est disponible dès maintenant sur Netflix.