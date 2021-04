Au nom de la Lune… "Pretty Guardian Sailor Moon Eternal : Le film" bientôt sur Netflix→

Certaines histoires sont inoubliables et Sailor Moon en fait partie. Les luttes pour l'amour et la justice de Sailor Moon et des gardiennes Sailor, imaginées par Naoko Takeuchi et publiées pour la première fois sous forme de série dans le magazine de mangas Nakayoshi de la maison d'édition Kōdansha en décembre 1991, captivent depuis longtemps les publics les plus divers. Entre la série télévisée culte des années 1990, diffusée dans plus de 40 pays, et les plus de 30 millions de mangas vendus, le personnage à nul autre pareil de Sailor Moon s'est fait connaître aux quatre coins du globe, devenant intemporel aux yeux de ses nombreux fans.

C'est avec un immense plaisir que nous annonçons aujourd'hui une date de diffusion pour la dernière mouture de la franchise à succès, Pretty Guardian Sailor Moon Eternal : Le film. Les spectateurs du monde entier (hors Japon) pourront découvrir les parties 1 et 2 sur Netflix le 3 juin 2021.

« Comme tant d'autres personnes à travers le monde, je suis tombée amoureuse des animes en regardant la série Pretty Guardian Sailor Moon quand j'étais gamine. Les photos de moi coiffée comme Usagi sont devenues des trésors de famille. Il n'est pas étonnant que ces personnages, ces histoires d'amour et de justice touchent encore au cœur tant de fans de tous les pays », confie Ema Hirayama, responsable de l'acquisition de contenus chez Netflix. « Voir Pretty Guardian Sailor Moon Eternal : Le film venir étoffer notre catalogue d'animes et pouvoir partager cette histoire merveilleuse avec les fans de Sailor Moon, nous en rêvions tous chez Netflix. »

Inspiré de l'arc des rêves de la série de mangas à succès, l'intrigue des films à venir tourne autour de l'évolution des adolescentes gardiennes Sailor, à la fois en tant qu'héroïnes et en tant qu'adolescentes, et de l'amour naissant entre Chibi-Usa et Hélios.

Nous sommes heureux de partager avec tous ses fans les dernières aventures de Sailor Moon, que nous retrouvons cette fois-ci à la lueur de la lune. Fumio Osano, éditeur de toujours de Naoko Takeuchi, nous dit quelques mots sur ce nouveau chapitre magnifique de l'histoire de Sailor Moon.

Fumio Osano, responsable d'édition, section BD de l'équipe de développement de la propriété intellectuelle chez Kōdansha : « Nous espérions pouvoir proposer aux fans du monde entier les deux parties de Pretty Guardian Sailor Moon Eternal : Le film depuis leur sortie au Japon en janvier et février 2021. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'être en mesure de le faire via Netflix. En ces temps difficile, c'est un plaisir pour nous que de pouvoir offrir aux spectateurs cette histoire d'amour et de justice, porteuse de courage et d'espoir. »

Merci d'inclure le lien www.netflix.com/SailorMoonEternal dans vos articles. À propos de PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL : LE FILM : Ces nouvelles aventures se déroulent en avril, alors que les cerisiers sont en fleurs et que Tokyo célèbre la plus grande éclipse solaire totale du siècle. Tandis que la nouvelle lune masque le soleil et atténue peu à peu sa lumière, Usagi et Chibi-Usa rencontrent Pégasus, à la recherche de la jeune fille élue qui saura briser le sceau du cristal d'or. Pendant ce temps, une mystérieuse troupe du nom de Dead Moon Circus fait son apparition, déterminée à mettre en œuvre son plan diabolique : répandre des créatures cauchemardesques, les lémures, s'emparer du légendaire cristal d'argent, régner sur la Lune et la Terre et même dominer l'univers tout entier... Date de diffusion : 3 juin 2021 Création originale : Naoko Takeuchi Réalisation : Chiaki Kon (La Voie du tablier, Nodame Cantabile: Paris et Finale) Musique : Yasuharu Takanashi (Sailor Moon Crystal, Sailor Moon Crystal saison 3) Conception des personnages : Kazuko Tadano (Sailor Moon, Yu-Gi-Oh! Sevens) Production de l'animation : TOEI Animation / Studio DEEN Pour obtenir des images et plus de détails, consultez le site Presse de Netflix.