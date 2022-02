Découvrez l'incroyable braquage de la Banque centrale du Brésil comme vous ne l'avez jamais vu : CE DOCUMENTAIRE EXPLORE LES COULISSES DU PLUS GRAND BRAQUAGE DE L'HISTOIRE DU BRÉSIL →

São Paulo, le 16 février 2022 : Le 16 mars, une nouvelle série documentaire sur l'un des braquages les plus spectaculaires de l'histoire du Brésil arrive sur Netflix. Ponctué de témoignages inédits des policiers et des criminels et regorgeant d'images d'archives, Trois tonne$ : Braquage record au Brésil reconstitue le braquage historique de la Banque centrale du Brésil à Fortaleza, dans l'État du Ceará. En août 2005, des voleurs creusent un tunnel de 80 mètres de long jusqu'à la chambre forte de la banque et dérobent plus de 160 millions de réaux. Près de 3,5 tonnes d'argent sonnant et trébuchant.

Diffusé en 3 épisodes de 50 minutes chacun, ce documentaire revient sur le plus gros braquage de banque de l'histoire du Brésil, et même du monde. Il retrace les moments clés du jeu du chat et de la souris auquel se sont livrés les voleurs et la police fédérale dans le cadre d'une enquête qui a duré plus de 5 ans. La série lève également le voile sur des détails surprenants du braquage, ainsi que sur ses conséquences tragiques. Le crime semblait parfait, mais la vague d'extorsions, d'enlèvements et de meurtres qui s'en est suivie a conduit les braqueurs eux-mêmes à croire cet argent maudit.

Produit par Mixer Films pour Netflix, Trois tonne$ : Braquage record au Brésil a été écrit et réalisé par Daniel Billio. Rodrigo Astiz en a assuré la réalisation principale et Claudia Belfort le travail de recherche. La production exécutive a été confiée à Adriana Marques, Íris Sodré Mendes et Mauricio Hirata Filho. Gavulino Filmes et Marcos Tardin ont également participé à la production.

Le Brésil à l'écran

Trois tonne$ : Braquage record au Brésil est une production brésilienne dont la diffusion sur Netflix est prévue en 2022. La série fait partie des tout nouveaux contenus brésiliens produits exclusivement pour le service de streaming, parmi lesquels des séries de fiction, des documentaires, des films et des émissions de téléréalité. Ces contenus proposent le meilleur de ce que le Brésil a à offrir dans une variété de genres et de formats, pour tous les goûts et toutes les humeurs.

À propos de Mixer Films

Mixer figure parmi les sociétés de production audiovisuelle les plus récompensées et respectées sur le marché, forte d'un esprit novateur qui lui a permis de passer de la publicité au développement et à la production de contenus audiovisuels pour tous les écrans. Cumulant les récompenses nationales et internationales, Mixer Films a notamment reçu quatre nominations aux International Emmy Awards et cinq prix au Grand Prix du cinéma brésilien pour les films "Besouro" et "Cœurs sales", et participé à de nombreux festivals. La société a produit plus de 50 séries pour la télévision et des plateformes de streaming, notamment "O Negócio" (HBO), "Mothern" (GNT), "Brainiacs, l'école des génies" (Globoplay/Gloob), "A Garota da Moto" (SBT/Fox), "Rio Heroes" (Fox Premium), "Águias da Cidade" (Discovery Channel) et "Élu entre tous" (Netflix).

