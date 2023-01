Des chantiers navals à la production de films, le grand voyage de l'Irlande du

Nord

BELFAST (awp/afp) - Pendant une grande partie du siècle dernier, les chantiers de Belfast ont dominé la construction navale mondiale, mais le port où a été construit le Titanic est désormais devenu un lieu important dans la production de films et de séries.

Une succession de grands projets ont récemment aidé la province britannique à asseoir sa réputation à l'international dans le cinéma et la télévision. Au point que certains affirment que l'Irlande du Nord sera bientôt probablement plus connue pour avoir été le décor de "Game of Thrones" que pour les décennies de violences qui l'ont déchirée jusqu'aux accords de paix en 1998.

Après cette série de HBO, qui s'est terminée en 2019, la région a aussi fourni des lieux de tournage pour le film de Netflix "L'école du bien et du mal" et pour "The Northman", tous deux sortis en 2022.

Le blockbuster fantastique "Donjons et Dragons", qui doit sortir en avril en France, a lui aussi été tourné en Irlande du Nord. Le tournage de la série "Blade Runner 2099" doit commencer plus tard cette année.

Sans oublier les séries et films, dont l'intrigue se déroule en Irlande du Nord, comme "Belfast" de Kenneth Branagh et la comédie "Derry Girls" de Lisa McGee, qui ont été salués à l'international.

"Il y a probablement plus de gens dans le monde qui connaissent seulement l'Irlande du Nord pour +Game of Thrones+ que pour notre histoire difficile", constate Richard Williams, le directeur général de Northern Ireland Screen, qui fait la promotion du secteur, interrogé par l'AFP.

"A la pointe de la technologie"

Les chantiers navals de Belfast, jadis célèbres, mettent désormais leurs grands espaces à la disposition des réalisateurs de blockbusters. Ils hébergent Titanic Studios, qui comptent parmi les plus grands studios d'Europe, et Harbour Studios.

Richard Williams relève les parallèles évidents entre les deux secteurs: "Il y a une grande quantité de savoir-faire, (...) de construction. Faire les choses à temps et en respectant le budget (est) aussi important" dans ces deux domaines.

Le gouvernement britannique offre des réductions d'impôts à ce secteur, et la province s'efforce de proposer une technologie de studio dernier cri.

L'Ulster University de Belfast a passé un partenariat avec le port pour livrer la prochaine génération de films et de productions TV à travers son nouveau projet Studio Ulster.

Ce complexe de 25 millions de livres sterling (28,49 millions d'euros) aidera à quadrupler le nombre de grands studios en Irlande du Nord, selon Declan Keeney, le directeur de l'université Ulster Screen Academy.

Pour ce dernier, ces nouveaux studios placent la province "à la pointe de la technologie pour les films et la télévision": "Nous avons un secteur en plein essor avec des gens enthousiastes".

L'université et l'académie représentent déjà un "vivier de talents", avec 900 étudiants travaillant sur les compétences en 3D, la production et d'autres disciplines en lien avec le secteur.

Paysages époustouflants

La petite taille de l'Irlande du Nord et la variété des paysages ont aussi attiré les sociétés de production, selon Naomi Liston, responsable des lieux de tournage pour "The Northman" et "Game of Thrones".

"Ce qui est très important, c'est que se rendre depuis le studio jusqu'à la côte nord, qui est l'un des plus beaux endroits du Royaume-Uni et d'Europe, prend moins d'une heure", explique-t-elle à l'AFP. "Cela fait économiser de l'argent".

Ce succès au cinéma et à la télévision rejaillit aussi dans le secteur touristique. Au sommet de la popularité de "Game of Thrones" en 2018, l'office du tourisme d'Irlande du Nord a indiqué que la série avait attiré 350.000 visiteurs.

Cela a rapporté 50 millions de livres (56,9 millions d'euros) à l'économie locale, dit-elle.

Flip Robinson, qui était une doublure dans "Game of Thrones", organise désormais des visites guidées sur les lieux de la série.

"Nous savions que cela allait ramener des touristes. Nous étions très enthousiastes", assure-t-il, espérant que les bénéfices de ce succès grandissant auront de larges répercussions en Irlande du Nord. "Les gens sont tous ravis d'être impliqués".

