"Emily in Paris" : toujours plus d'audace et d'éclat pour les costumes de la deuxième saison →

De l'exceptionnelle robe sculpturale en forme de fleur à l'inoubliable bob de l'héroïne, les choix vestimentaires de la première saison d'Emily in Paris ont fait forte impression sur les spectateurs. On peut donc dire que les attentes étaient élevées au début du tournage de la deuxième saison. Fort heureusement, les costumières Marylin Fitoussi et Patricia Field (consultante sur la série et lauréate d'un Emmy) sont toutes deux de retour pour styliser Emily et ses amis. En anticipation du retour tant attendu de la série le 22 décembre, nous avons interrogé les costumières sur les particularités des costumes dans ce deuxième opus, sur leur collaboration avec Lily Collins, star et productrice exécutive d'"Emily in Paris", et sur leur approche des tenues clés pour cette nouvelle saison.

Auréolées du succès de cette première saison, comment avez-vous abordé la deuxième pour lui donner son style propre ?

Marylin Fitoussi : Une partie du succès de la première saison tient à la liberté que l'équipe chargée des costumes a accordée aux gens, de s'approprier les vêtements en les laissant faire leurs mélanges. Ça leur a montré qu'on pouvait associer les pois et les rayures, superposer les couleurs et ne pas se censurer. Mon mot d'ordre pour cette saison, comme pour la dernière, a toujours été « trop de bon goût est ennuyeux ». Ma marque de fabrique, c'est l'éclectisme et le mélange. Si les spectateurs ont trouvé que la première saison était un peu too much, un peu flashy, qu'ils attachent leur ceinture pour la deuxième. Et j'en suis fière. Emily a une forte personnalité et nous veillerons à ce que ses costumes le reflètent encore une fois cette saison.

Patricia Field : Il était très important pour nous de ne pas nous répéter. Je voulais montrer de nouvelles idées à notre public. La saison dernière, nous avons utilisé beaucoup de noir et blanc, et je n'en voulais plus. Nous n'avons pas non plus voulu ressortir le bob, évidemment, pour ne pas lasser les spectateurs. Nous ne voulions pas qu'ils se disent « On a déjà vu ça ». Nous souhaitions apporter quelque chose de neuf, d'excitant et d'intéressant. La mode est fluide et, plus important encore, elle reflète son époque tout autant que les autres formes d'art. Quelle que soit l'époque, vous la verrez traduite dans la mode. En revanche, nous essayons d'éviter les tendances dans la série. Je le dis et je le répète : les tendances s'essoufflent et disparaissent vite.

Pouvez-vous nous parler de la collaboration avec Lily Collins cette saison ?

Marylin Fitoussi : Elle est formidable. Elle a complètement assimilé les manières d'Emily, son vocabulaire, tout ce qui fait son look si particulier. Comme elle est totalement professionnelle, elle ne dit jamais non, même si face à certaines tenues qui la déconcertent, elle peut nous adresser un « vraiment ? » avec un petit sourire. Si ça la décontenance un peu, je sais qu'on va dans la bonne direction. Si ça ne la choque pas, je me dis que ça doit être trop simple. Nous essayons beaucoup de choses, je lui compose des catalogues de tenues dans lesquels elle peut faire ses choix ou trouver de l'inspiration. Elle est très ouverte. Heureusement, aucun de nos acteurs ne nous impose de limites. Ils nous font confiance et c'est assez formidable de travailler dans ces conditions, car nous n'avons pas peur d'expérimenter et de placer la barre toujours un peu plus haut.

Comment vous y prenez-vous pour trouver les tenues clés ?

Marylin Fitoussi : Depuis sept ans, je pousse à la transformation et au recyclage. Nous n'achetons du neuf que lorsque nous avons besoin de quelque chose pour le lendemain et que nous n'avons pas le temps de le faire livrer. J'adore les boutiques vintage et je connais bien la plupart des propriétaires des boutiques spécialisées à Paris. Ils me passent un coup de fil quand ils ont des pièces uniques ou rares ; tout ce qui ferait fuir le commun des mortels. Pour la saison 2, je me suis lancé le défi de combiner un vêtement de haute couture, Dior ou Balmain, avec un vêtement de jeune créateur, un article vintage ou quelque chose qu'on pourrait trouver chez H&M ou Zara. Tout le monde devrait pouvoir trouver quelque chose qui lui plaît dans ses prix. Achetez chez les créateurs si vous en avez les moyens, ou chez H&M. Je fais la plupart de mes achats entre 3h30 et 5h30 du matin, c'est le moment où mon esprit fonctionne le mieux.

La couleur semble être un aspect important des costumes, particulièrement en ce qui concerne le personnage d'Emily. Pouvez-vous nous parler un peu de la place de la couleur cette saison ?

Patricia Field : J'ai récemment inventé une expression qui décrit la réaction que j'aime provoquer avec les costumes. Je parle de « vêtements joyeux ». J'aime la couleur. Elle me permet de faire des mélanges et des combinaisons qui attirent l'attention des spectateurs. Emily est la fille idéale pour la couleur car au départ, on m'avait dit qu'elle était du Midwest, alors elle s'habille comme là-bas. Nous avons trouvé, je pense, la bonne recette pour elle lors de la première saison et la couleur a été un ingrédient primordial. Les gens aiment la couleur et ont plus besoin de couleur que jamais. Lorsque nous avons diffusé le premier épisode, on m'a dit et répété mille fois combien il était plaisant de regarder Emily in Paris pendant le confinement et à quel point ça aidait les gens à traverser cette période difficile. Ça m'a fait vraiment plaisir et j'espère que les vêtements de cette nouvelle saison continueront à apporter du bonheur aux spectateurs.

La saison 2 d'Emily in Paris sera diffusée à partir du 22 décembre sur Netflix.