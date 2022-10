En Argentine, les contrôles frayent le soja et les taux de change "Netflix".

Après s'être vu facturer près des 150 pesos officiels par dollar américain lorsqu'il a payé un repas par carte de crédit, il a découvert que son dollar lui rapportait deux fois plus de pesos chez l'un des changeurs florissants de la ville, à ce que les locaux appellent le taux de change "bleu".

"Cela m'a fait me sentir un peu idiot", a déclaré Zegarra à Reuters.

Le pays d'Amérique du Sud a imposé des contrôles en 2019 pour protéger sa monnaie assiégée, limitant l'accès aux dollars et provoquant un boom des marchés de change informels où le peso est évalué bien en dessous du taux officiel.

Ces derniers mois, le gouvernement a introduit divers prélèvements supplémentaires pour la conversion en devises étrangères, ce qui a conduit à une explosion de taux différents, allant d'un taux dit "Qatar" pour la Coupe du monde de football pour les voyages à un taux dit "Netflix" pour les services à l'étranger comme le streaming.

L'éclosion de taux de change parallèles a pris de l'ampleur ces dernières semaines, devenant la cible de mèmes en ligne, l'un d'entre eux qualifiant la panoplie de "tutti-frutti". Mais il reflète également un risque sérieux auquel le gouvernement est confronté pour protéger les réserves en dollars qui s'amenuisent et qui sont nécessaires pour rembourser la dette.

La banque d'investissement Morgan Stanley a estimé dans un rapport de septembre que les réserves de change nettes liquides de la banque centrale avaient baissé à un niveau négatif de 3,5 milliards de dollars, ce que le gouvernement a cherché à inverser en accélérant les ventes de céréales.

Le gouvernement et la banque centrale affirment que les contrôles sont nécessaires pour protéger les réserves de change et stabiliser l'économie. Ils veulent éviter une forte dévaluation, bien que le peso ait de toute façon perdu lentement mais sûrement quelque 50 % par rapport au dollar cette année.

"Il est clair que la banque centrale a le devoir de préserver ses réserves et c'est pourquoi elle travaille dur pour le faire", a déclaré une source de la banque centrale qui a demandé à ne pas être nommée, ajoutant que les taux parallèles étaient simplement causés par "l'offre et la demande" du marché.

La banque a refusé de commenter.

LE DOLLAR "COLDPLAY

Les Argentins se méfient depuis longtemps de leur propre monnaie, choisissant souvent d'épargner en dollars pour se protéger de l'inflation - qui se dirige vers les 100 % cette année - et de la dévaluation. Les précédents contrôles de capitaux sévères et soudains ont également rendu les épargnants méfiants.

Les crises économiques tourbillonnantes de ces dernières années, notamment un défaut de paiement de la dette et un accord majeur avec le Fonds monétaire international (FMI), ont accentué la pression sur la monnaie et les réserves.

"Tous ces taux de change différents montrent un désespoir politique pour les dollars", a déclaré Eduardo Maehler, 37 ans, travailleur indépendant à Buenos Aires.

Le gouvernement a resserré l'accès au dollar et ajouté des prélèvements, notamment sur les voyages à l'étranger et les produits de luxe. Il a créé un dollar "soja" temporaire en septembre pour stimuler les exportations de soja en donnant aux producteurs plus de pesos pour leurs ventes en dollars.

Certains sont apparus de manière plus organique : un dollar dit "Coldplay" pour payer les stars du sport ou les interprètes de musique dans le pays. Le groupe britannique donne dix concerts dans le courant du mois. Un dollar "Netflix", quant à lui, fait référence à un taux élevé par diverses taxes sur les services de streaming à l'étranger.

Ce mois-ci, le gouvernement a ajouté une taxe de 25 % sur les dépenses mensuelles de plus de 300 $ pour les voyages à l'étranger, les biens en devises étrangères et les produits de luxe, en plus d'un taux existant de 45 % et d'une taxe de 30 %. Le timing de cette mesure, qui précède la Coupe du monde de football du mois prochain, l'a fait surnommer le taux "Qatar".

"Il est clair que cela a rendu les voyages plus chers en monnaie locale", a déclaré Federico Rossi, propriétaire d'une agence de voyage dans la ville, ajoutant que certaines personnes renonceraient à leurs voyages en conséquence.

Aldo Abram, directeur exécutif de la société de conseil Fundación Libertad y Progreso, a déclaré que les mesures visant à maintenir le peso "artificiellement bon marché" n'étaient pas durables et alimenteraient l'inflation.

"Nous connaissons le coût de l'imposition de ces contrôles au fil du temps : cela se termine toujours par une crise très profonde", a-t-il déclaré.

Pedro Cristino, un grand-père de Buenos Aires, est resté stoïque. Il a imputé à la persistance de niveaux d'endettement élevés remontant à plusieurs décennies la responsabilité de mettre l'actuel gouvernement de centre-gauche dans l'embarras.

"Le gouvernement cherche de nombreuses façons de résoudre les choses, certaines sont saines, d'autres sont mauvaises", a-t-il déclaré. "Tout ce que je sais, c'est que je ne voudrais pas essayer de gouverner en ce moment".