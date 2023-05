Factbox - Comment les émissions de télévision seront-elles affectées par la grève des scénaristes à Hollywood ?

Quelles émissions seront les premières touchées par la grève ?

Les talk-shows de fin de soirée tels que "Jimmy Kimmel Live" et "The Tonight Show with Jimmy Fallon" devraient disparaître immédiatement et être rediffusés. Cela signifie que les nouveaux épisodes ne seront pas disponibles sur les réseaux traditionnels, ni sur les services de diffusion en continu tels que Hulu et Peacock, qui mettent les émissions à disposition le lendemain.

Les prochains à être disruptifs pourraient être les feuilletons de jour puisqu'ils sont traditionnellement écrits peu de temps avant d'être filmés.

Les comédies et les drames diffusés en prime time devraient pouvoir terminer leur saison sans interruption, car les épisodes des semaines à venir auront déjà été écrits et tournés.

Que pourrait-il se passer si la grève s'éternisait ?

Une grève prolongée pourrait retarder le début de la saison télévisuelle d'automne, lorsque les chaînes lancent de nouvelles émissions scénarisées et de nouvelles saisons de leurs émissions à succès. L'écriture pour la saison d'automne commence généralement en mai ou en juin.

Qu'en est-il des services de diffusion en continu ?

Netflix, qui produit des émissions dans le monde entier, a déclaré qu'il pouvait alimenter son service avec des émissions produites en dehors des États-Unis. Mais les séries produites aux États-Unis seraient affectées si la grève se prolongeait.

HBO Max, qui changera de nom à la fin du mois de mai pour s'appeler Max, a mis de côté des programmes pour les diffuser à l'occasion de son changement de marque.

Quelles sont les émissions épargnées par la grève ?

Les programmes d'information continueront à être diffusés normalement, car leurs auteurs sont couverts par un autre syndicat. Il en va de même pour les émissions de téléréalité non scénarisées telles que "Big Brother" et "The Bachelor".

Qu'en est-il des films ?

L'arrivée des films dans les salles de cinéma ne sera pas immédiatement affectée, car il faut deux à trois ans pour produire un film et les studios disposent d'une réserve de films déjà écrits et tournés. Il faudrait une grève prolongée pour interrompre les calendriers de sortie des films.