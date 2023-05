Factbox - Pourquoi les scénaristes d'Hollywood menacent-ils de faire grève ?

Pourquoi la Writers Guild of America menace-t-elle de faire grève ?

Les scénaristes affirment qu'ils ont subi les conséquences négatives de la diffusion en continu et qu'ils travaillent plus pour moins d'argent. Ils demandent une meilleure rémunération pour leur travail au cinéma, à la télévision et dans les émissions diffusées en continu, ainsi que des paiements résiduels qui récompensent les scénaristes lorsqu'une émission devient un succès.

Qu'est-ce que cela signifie pour mes séries télévisées préférées ?

Les scénaristes en grève n'ont le droit de travailler sur aucun projet télévisuel ou cinématographique. Les émissions de fin de soirée telles que "The Tonight Show with Jimmy Fallon", "Last Week Tonight with John Oliver" et "Saturday Night Live", qui font appel à des équipes de scénaristes pour créer des blagues d'actualité, devraient cesser immédiatement leur production. La production de feuilletons et d'émissions telles que "The View" risque également d'être disruptive.

Les services de diffusion en continu tels que Netflix pourraient éviter tout impact initial, car ils ont accès à des émissions en langue étrangère et à des productions réalisées en dehors des États-Unis.

Si la grève s'éternise, elle pourrait retarder le début de la saison télévisuelle d'automne. Un débrayage prolongé pourrait se traduire par une augmentation des émissions de téléréalité non scénarisées et des magazines d'information dans la grille des programmes nocturnes.

Que disent les studios ?

L'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), le groupe professionnel qui négocie le contrat syndical au nom des grands studios et qui représente les grands studios et les producteurs, affirme qu'elle cherche à obtenir un contrat juste et équitable. Selon des sources proches des studios, les budgets sont serrés car Wall street veut voir les bénéfices des investissements de plusieurs milliards de dollars dans le streaming qui assèchent les bilans.

Quel est le rôle de l'intelligence artificielle ?

Avec l'émergence des logiciels d'intelligence artificielle, la WGA veut des garanties pour empêcher les studios d'utiliser l'intelligence artificielle pour générer de nouveaux scénarios à partir des travaux antérieurs des scénaristes. Les scénaristes veulent également s'assurer qu'on ne leur demande pas de réécrire des projets de scénarios créés par l'intelligence artificielle.

À quand remonte la dernière fois que les scénaristes ont posé leurs crayons ?

La dernière grève de la WGA, en 2007 et 2008, a duré 100 jours. Les chaînes de télévision ont diffusé des rediffusions et davantage d'émissions de téléréalité, tandis que le coût pour l'économie californienne a été estimé à 2,1 milliards de dollars, selon le Milken Institute.