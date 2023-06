Harry témoignera dans le procès intenté au Royaume-Uni contre l'éditeur d'un tabloïd

Harry, le cinquième héritier du trône, ne s'est pas présenté comme prévu lundi à la Haute Cour de Londres où il poursuit, avec plus de 100 autres personnes, Mirror Group Newspapers (MGN), l'éditeur du Daily Mirror, du Sunday Mirror et du Sunday People, pour des allégations d'actes répréhensibles généralisés entre 1991 et 2011.

Cependant, le fils cadet du roi Charles sera confronté mardi et mercredi à des heures de contre-interrogatoire à la barre des témoins par Andrew Green, l'avocat de MGN, au sujet de 33 articles de presse qui, selon lui, étaient basés sur des informations obtenues de manière illégale.

Il sera ainsi le premier haut dignitaire royal à témoigner depuis 130 ans.

Le procès MGN a débuté le mois dernier, les avocats de Harry et des autres plaignants cherchant à prouver que la collecte illégale d'informations a été effectuée au su et avec l'approbation de rédacteurs en chef et de cadres supérieurs.

Harry est l'un des quatre cas types, et ses allégations spécifiques constituent le point central des trois premiers jours de cette semaine.

Toutefois, Harry n'a pas comparu lundi, n'ayant quitté les États-Unis, où il vit désormais avec son épouse américaine Meghan, que la veille au soir, car c'était l'anniversaire de sa fille Lilibet le dimanche. Le juge, Timothy Fancourt, s'est dit surpris de cette absence.

SUJET DE MILLIERS D'HISTOIRES

L'avocat du prince, David Sherborne, a expliqué que Harry avait fait l'objet de milliers d'articles de MGN depuis son plus jeune âge et qu'il était donc régulièrement la cible de comportements illégaux, tout comme sa défunte mère, la princesse Diana, qui a également été victime de piratage informatique.

Harry voulait attirer l'attention sur les activités illégales plutôt que de se livrer à une "vendetta" contre la presse, a déclaré M. Sherborne.

MGN, qui appartient désormais à Reach, s'est excusé au début du procès après avoir admis que le Sunday People avait illégalement cherché à obtenir des informations sur Harry à une occasion, et a précédemment admis que ses titres étaient impliqués dans le piratage téléphonique, réglant ainsi plus de 600 plaintes.

Mais M. Green, l'avocat de MGN, a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que Harry ait jamais été victime de piratage téléphonique, et encore moins de manière habituelle comme il le prétend, et a rejeté le fait qu'il ait été victime d'autres actions illégales.

Le palais de Buckingham devrait figurer en bonne place dans le contre-interrogatoire de Harry, MGN faisant valoir que certaines des informations personnelles impliquées provenaient d'assistants royaux de haut rang, y compris de l'un des anciens hauts fonctionnaires de son père.

Ironiquement, dans ses mémoires, dans la série documentaire de Netflix et dans d'autres interviews télévisées, le prince a accusé à plusieurs reprises sa famille et ses assistants d'être de connivence avec les tabloïds pour améliorer leur réputation à ses dépens.

Le palais n'a pas commenté ces accusations.