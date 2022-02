L'UE fixe la date limite du 15 mars pour la décision sur le rachat de MGM par Amazon

L'accord aiderait le plus grand détaillant en ligne du monde à mieux concurrencer Netflix et Disney+, en renforçant le service de streaming vidéo qu'il utilise pour inciter les gens à s'abonner à Amazon Prime, qui propose une livraison rapide et encourage les consommateurs à faire leurs achats plus régulièrement.

La société privée MGM, ou Metro Goldwyn Mayer, est propriétaire de la chaîne câblée Epix et produit des émissions télévisées populaires telles que "Fargo", "Vikings" et "Shark Tank".

L'autorité européenne de la concurrence peut approuver l'opération avec ou sans mesures correctives à l'issue de son examen préliminaire ou ouvrir une enquête approfondie si elle a des doutes sérieux.