L'abonnement de Netflix avec de la pub approche les 5 millions d'utilisateurs

San Francisco (awp/afp) - Netflix a annoncé mercredi que son abonnement avec publicité représente désormais près de 5 millions d'utilisateurs actifs mensuels, alors que certains observateurs s'inquiétaient du supposé manque de succès de la nouvelle formule.

Le nombre d'utilisateurs est différent du nombre d'abonnés, car ceux-ci peuvent partager des identifiants pour la plateforme de streaming avec d'autres personnes.

"Nous préférons parler des méthodes de mesure qui comptent pour les annonceurs", a souligné l'entreprise dans un communiqué. "Six mois après son lancement, notre formule avec pub a près de 5 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde, avec un âge moyen de 34 ans."

L'annonce intervient alors que le Wall Street Journal a publié mercredi un article assurant que certains annonceurs sont "frustrés par la petite taille" de la base de consommateurs susceptibles de voir des publicités et parce qu'ils ne peuvent pas en diffuser autant qu'ils le voudraient.

Après une forte croissance pendant la pandémie, Netflix a traversé une année 2022 difficile, perdant près de 1,2 million d'abonnés au premier semestre, avant de redécoller pendant la saison des fêtes.

Le groupe californien a entrepris de se concentrer sur la diversification de ses sources de revenus plutôt que sur le nombre d'utilisateurs.

Après des années de réticence, le service a ainsi lancé en novembre un nouvel abonnement moins cher (7 dollars par mois aux Etats-Unis) avec publicité. Il est disponible dans 12 pays, des Etats-Unis à l'Australie en passant par la France et le Japon.

"Depuis le début d'année, notre base d'utilisateurs avec pub a plus que doublé", a indiqué le co-directeur général Greg Peters dans le communiqué. "En moyenne, plus d'un quart des nouveaux abonnés choisissent cette formule dans les pays où elle existe".

L'intérêt pour les marques est notamment de "communiquer avec nos publics" quand ils regardent des programmes "parmi les plus regardés et les plus significatifs culturellement" chaque année, a insisté Peter Naylor, le vice-président de Netflix chargé des ventes publicitaires.

Fin mars, la plateforme comptait plus de 232 millions d'abonnés dans le monde.

Outre la publicité, elle a entrepris d'obliger les utilisateurs à payer pour ajouter des profils à leur compte, au lieu de partager gratuitement leur mot de passe.

