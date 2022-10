L'avocat de Kevin Spacey conteste la mémoire de l'accusatrice lors du procès pour abus sexuels

Spacey, aujourd'hui âgé de 63 ans, a nié les accusations de Rapp et les allégations d'agression sexuelle d'autres personnes. Lors du contre-interrogatoire de mardi, l'avocate de Spacey, Jennifer Keller, a interrogé Rapp sur son récit de la rencontre, qui, selon Rapp, a eu lieu dans une chambre de l'appartement de Spacey à Manhattan lors d'une fête.

Keller a déclaré dans sa déclaration d'ouverture la semaine dernière au tribunal fédéral de Manhattan que Spacey, alors âgé de 26 ans, vivait dans un studio sans chambre séparée. Rapp, qui a joué dans la comédie musicale de Broadway "Rent", a déclaré mardi qu'il se souvenait qu'il y avait une chambre à coucher, mais a reconnu qu'il était possible qu'il se trompe.

"Ce que vous dites, c'est que ce dont vous vous souvenez et ce qui est vrai peuvent être deux choses complètement différentes", a déclaré Keller.

Keller a également insisté auprès de Rapp - qui débutait sa propre carrière à Broadway à l'époque - sur les scènes de la pièce dans laquelle il jouait où un personnage masculin plus âgé le prenait dans ses bras et s'allongeait sur lui. Elle a laissé entendre que cette scène ressemblait à ce que Rapp accuse Spacey de lui avoir fait.

Lorsque Keller lui a demandé s'il s'était "habitué à l'action de voir un homme ramper sur vous", Rapp a répondu : "Dans une certaine mesure, oui".

Spacey a remporté les Oscars du meilleur acteur dans "American Beauty" et du meilleur second rôle dans "The Usual Suspects", mais sa carrière s'est en grande partie arrêtée après que plus de 20 hommes l'ont accusé d'inconduite sexuelle.

Netflix l'a fait baisser dans sa série dramatique politique "House of Cards", et Christopher Plummer l'a remplacé dans le rôle de J. Paul Getty dans "Tout l'argent du monde" quelques semaines avant la sortie prévue du film.

Spacey devra faire face à un procès pénal à Londres l'année prochaine après avoir plaidé non coupable à cinq accusations de délit sexuel pour des agressions présumées entre 2005 et 2013.