L'initiative Cinéastes émergents : un programme pour soutenir de nouvelles voix dans le cinéma de genre →

En 2017, Stefon Bristol réalise son remarquable court-métrage See You Yesterday, une œuvre unique à la croisée des genres dont nous avons fait un film Netflix vainqueur d'un Independent Spirit Award. Aujourd'hui, le cinéaste développe avec nous un deuxième film de genre, plus ambitieux encore.

Si le court-métrage de Stefon Bristol lui a ouvert de nombreuses portes, il faut en général plusieurs années aux cinéastes en devenir avant d'arriver au premier tour de manivelle. C'est ce que nous voulons changer.

C'est pourquoi je suis très heureux d'annoncer la création de l'initiative Cinéastes émergents ainsi que le nom des trois jeunes talents qui vont ouvrir le bal. Ce programme annuel a pour vocation de cultiver et d'accélérer la carrière d'une nouvelle vague de réalisatrices et de réalisateurs travaillant sur les genres très demandés de la science-fiction, de l'action, de l'horreur et du thriller.

Tous les ans, le programme accompagnera trois cinéastes en devenir et les aidera à développer, financer, produire et distribuer d'ambitieux courts-métrages de genre. Grâce à cette initiative, les heureux élus auront accès à l'écosystème du cinéma très tôt dans leur carrière et pourront se faire la main en termes de développement, casting, production, enregistrement, montage, et plus. À chaque jeune talent sera également proposé l'accompagnement d'un cinéaste expérimenté agissant en qualité de mentor. Les réalisateurs Ron Howard (Da Vinci Code, Apollo 13) et Barry Sonnenfeld (Men in Black, La famille Addams) ont ainsi donné de précieux conseils à la promotion actuelle.

Au cours des années, nous avons découvert et soutenu des jeunes talents qui sont devenus des partenaires, comme par exemple Leigh Janiak (trilogie Fear Street), Hernán Jiménez (Love Hard), Jeymes Samuel (The Harder They Fall) et Stefon Bristol. L'initiative Cinéastes émergents est devenue un système de développement qui permet à l'équipe cinéma de Netflix d'offrir à davantage de réalisatrices et réalisateurs la possibilité de perfectionner leur art et de faire avancer leur carrière.

Les trois premiers films de l'initiative Cinéastes émergents seront disponibles dans le monde entier sur Netflix le 17 février. Découvrez ci-dessous les films et cinéastes de l'année :

Hebru Brantley (Erax)

Un soir, Nina et sa tante Opal libèrent accidentellement de dangereuses créatures mythiques, les Erax, qui doivent absolument réintégrer le livre dont elles se sont échappées.

Hebru Brantley, artiste visuel pluridisciplinaire originaire du quartier de South Side, à Chicago, explore une narration contemporaine et singulière qui remet en question le principe traditionnel du héros ou protagoniste. Ses travaux, qui ont été exposés aux quatre coins du monde, ont figuré dans les pages du New York Times et de Forbes, et sur CNN. L'artiste a par ailleurs collaboré avec des marques telles que Nike, Hublot et Adidas, parmi tant d'autres. Ses œuvres sont collectionnées par des athlètes de renom, des célébrités et des cinéastes. Hebru Brantley vit à Los Angeles où il s'est lancé dans la création de contenu avec l'adaptation de son personnage vedette FLYBOY via sa société de médias Angry Hero. Il développe en outre plusieurs projets originaux, dont Hype, avec Peter Chernin chez Netflix, Kankakee, avec Seth Rogen chez Lionsgate, et divers projets télévisuels pour HBO et HBO Max.

Ashley Eakin (Pardonnez-nous nos offenses)

En 1939, en Allemagne, un jeune fermier ayant une malformation est poursuivi par des soldats nazis après la promulgation par Hitler du programme Aktion T4 visant à euthanasier les personnes handicapées.

Ashley Eakin, scénariste et réalisatrice en situation de handicap, développe actuellement une série (épisodes de 30 min) avec 20th Century pour FX. Cette série s'inspire du court-métrage Single qu'elle a réalisé dans le cadre du programme Directing Workshop for Women de l'American Film Institute, et qui a remporté le prix spécial du jury du Festival SXSW et été projeté dans plus de 40 festivals. En 2021, Ashley Eakin a réalisé deux épisodes de série pour Apple, et un épisode pour Disney+. La cinéaste et son mari, Shawn Lovering, coécrivent actuellement un film pour Wayfarer Studios et sont partenaires de Netflix pour le développement d'un thriller.

Marielle Woods (Heart Shot)

Nikki et Samantha, deux lycéennes, s'aiment préparent leur avenir ensemble... jusqu'à ce que le sombre passé de Nikki ne vienne tout compromettre.

Marielle Woods est une cinéaste queer primée qui s'épanouit dans l'univers du film d'action, adore appuyer là où ça fait mal et repousser les limites visuelles en racontant des histoires qui, entre explosions et courses-poursuites, incitent à réfléchir. Titulaire d'une bourse HBOAccess, Marielle Woods a participé à la Director's Initiative d'Universal ainsi qu'au programme Directing Workshop for Women de l'American Film Institute. Elle a par ailleurs réalisé des épisodes pour les saisons 4 et 5 de la série Netflix "Cobra Kai" produite par Sony Pictures Television.