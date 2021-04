La valeur du jour à Wall Street NETFLIX: la croissance décevante de ses abonnements pèse sur le Nasdaq

Netflix recule de 7,73% au Nasdaq, à 507,11 dollars par action, se classant ainsi parmi les plus fortes chutes de l'indice, qui affiche, lui, une légère hausse en début de séance. Le géant du streaming a largement déçu les investisseurs après avoir rapporté une hausse du nombre de ses abonnés de "seulement" 3,98 millions au cours du premier trimestre 2021, alors qu'il espérait en recruter au moins 6 millions. Il s'agit tout simplement de son pire premier trimestre sur ce point depuis 2013, après une année 2020 exceptionnelle (+37 millions d'abonnés) portée par l'épidémie de Covid-19.



"Nous pensons que la croissance des abonnements a ralenti à cause de la grande percée du Covid-19 en 2020 et d'un programme de contenu plus léger au premier semestre de cette année, en raison des retards de production liés à l'épidémie", a expliqué la plateforme de streaming.



Netflix compte désormais 207,64 millions d'abonnés, et s'attend à des lendemains difficiles, car il lui sera difficile de poursuivre éternellement sur le rythme de 2020. Le groupe s'attend en effet à ne recruter qu'un petit million d'abonnés au second trimestre 2021, ce qui serait la pire performance de son histoire.



Le bénéfice est quant à lui attendu en repli, à 3,16 dollars par action, alors que le chiffre d'affaires devrait poursuivre sa croissance au prochain trimestre, à 7,3 milliards de dollars (+18,8%).



"Nous prévoyons toujours un second semestre fort avec le retour des nouvelles saisons de certains de nos plus grands succès et un programme de films passionnant, a déclaré Netflix. À court terme, il y a une certaine incertitude du fait du Covid-19 ; à long terme, la montée du streaming pour remplacer la télévision classique dans le monde entier est la tendance évidente dans le divertissement".



D'un point de vue purement économique, les résultats trimestriels de Netflix n'ont cependant rien de honteux. En effet, la plateforme de streaming a réalisé au premier trimestre un bénéfice de 1,707 milliard de dollars, soit 3,75 dollars par action, multiplié par 2,4 par rapport à la même période l'an passé. Des chiffres aussi bien supérieurs aux propres attentes du groupe (2,97 dollars par actions) qu'à celles de Wall Street (3,16 dollars par action).



Les revenus ont, eux, progressé de 24,2% à 7,163 milliards de dollars, notamment grâce à une hausse des tarifs en Amérique du Nord. Et même s'ils n'ont pas satisfait le consensus, qui espérait 7,4 milliards, ils restent supérieurs aux estimations de Netflix, et représentent un record pour la plateforme vidéo.