Le codirecteur général de Netflix, Ted Sarandos, se rendra en Corée du Sud -officiel

M. Sarandos devrait rencontrer le Premier ministre Han Duck-soo et d'autres responsables clés au cours de sa visite de deux jours à partir du 20 juin, a rapporté l'agence de presse Yonhap, citant des responsables clés.

Le responsable de Netflix a refusé de commenter les détails de la visite.

La visite prochaine du codirecteur général intervient environ deux mois après que le service de streaming américain a annoncé son intention d'investir 2,5 milliards de dollars en Corée du Sud, à la suite d'une rencontre entre le codirecteur général et le président Yoon Suk Yeol à Washington en avril.

La Corée du Sud accueille certains des titres les plus importants de la plateforme de diffusion en continu de Netflix, notamment les séries dramatiques "The Glory" et "Squid Game".