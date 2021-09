Le film d'animation "Pokémon, le film : Les secrets de la jungle" sera diffusé sur Netflix à partir du 8 octobre 2021, l'année du 25e anniversaire de la franchise →

Présentation aujourd'hui de la bande-annonce internationale avec la musique originale de Cyn

The Pokémon Company International et Netflix ont annoncé aujourd'hui que le prochain film d'animation de la franchise Pokémon serait disponible à partir du 8 octobre 2021 sur Netflix dans le monde entier, à l'exception du Japon, de la Chine et de la Corée.

Présenté pour la première fois en novembre 2020, Pokémon, le film : Les secrets de la jungle est le 23e film d'animation de la franchise Pokémon.

Synopsis de Pokémon, le film : Les secrets de la jungle : Au cœur de la forêt d'Okoya, les mythiques Pokémon Zarude vivent au sein d'un clan qui interdit à tout étranger de pénétrer sur leur territoire. Ailleurs dans la jungle se trouve Koko, un petit d'homme élevé par un Zarude solitaire qui a quitté le clan. Koko a grandi sans jamais douter qu'il soit un Zarude. Mais un jour, une rencontre fortuite avec Sacha et Pikachu permet à Koko de se faire son premier ami humain. Est-il réellement un Pokémon ? Ou est-il humain ? Alors que le danger menace la jungle, les liens entre les Pokémon et les humains - ainsi que l'amour entre un parent et son enfant - vont être mis à l'épreuve.

La première bande-annonce internationale officielle du film est sortie aujourd'hui. Vous pouvez la regarder ici .

Elle contient deux chansons originales, 'Always Safe' et 'No Matter What', écrites et enregistrées par Cyn pour le long-métrage. Les fans découvriront ces morceaux dans le film le 8 octobre et pourront les écouter sur les principales plateformes de streaming musical le même jour. Parmi de nombreux artistes de renom, Cyn participe au programme P25 Music qui célèbre le 25e anniversaire de Pokémon. Pour l'occasion, elle a écrit et enregistré une autre chanson intitulée 'Wonderful '.

Emily Arons, vice-présidente senior des licences chez The Pokémon Company International, déclare : « En cette année du 25e anniversaire de Pokémon, nous voulions que les fans aient la possibilité de découvrir le nouveau film d'animation Pokémon en même temps, en tant que communauté globale. L'animation Pokémon constitue un pilier important de la franchise et Netflix est une fois de plus le partenaire idéal pour créer un événement mondial célébrant 25 ans d'action et d'aventure en compagnie de Sacha et de son Pikachu. »

Dans le cadre de cette annonce, à compter d'aujourd'hui, les dresseurs pourront recevoir la forme alternative de Zarude qui figure dans le film, ainsi qu'un Celebi chromatique, dans leurs jeux vidéo Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier. Pour ce faire, il leur suffit de s'abonner aux notifications par e-mail du Club des Dresseurs Pokémon avant le 25 septembre 2021. Les dresseurs qui s'inscrivent de cette manière recevront le 7 octobre 2021 un e-mail contenant un code de distribution pour les deux Pokémon.

Les fans peuvent également s'attendre à des activations dans Pokémon GO pour célébrer le lancement mondial de 'Pokémon, le film : Les secrets de la jungle'. Des informations plus précises seront annoncées sous peu. D'ici là, les fans sont invités à consulter le site Web officiel du film et à se joindre à la conversation en ligne avec le hashtag #Pokemon25.

Ressources (illustrations principales, photos promotionnelles, illustrations de bande originale)

Bande-annonce

À propos de PokémonThe Pokémon Company International est une filiale de The Pokémon Company au Japon. Elle est responsable de la licence Pokémon hors d'Asie et se charge de la gestion de la marque, des licences et du marketing, des jeux de cartes à collectionner, de la série animée, du divertissement à domicile et du site Web officiel de Pokémon. Créée au Japon en 1996, Pokémon est aujourd'hui l'une des licences de divertissement pour enfants les plus populaires au monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.pokemon.com.

À propos de NetflixAvec au-delà de 209 millions d'utilisateurs payants dans plus de 190 pays profitant de séries, documentaires et films dans une multitude de genres et de langues, Netflix est le leader mondial du divertissement en streaming. Grâce à un forfait sans engagement, les abonnés Netflix bénéficient d'un accès illimité aux programmes, où et quand ils le souhaitent, sur les écrans connectés. L'utilisateur peut regarder, suspendre et reprendre la lecture de ses programmes à tout moment, sans aucune publicité.