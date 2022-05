Le groupe Chernin mène un investissement de 263 millions de dollars dans Funko

The Chernin Group, une société d'investissement connue pour soutenir les entreprises émergentes dans les domaines des médias, du commerce et de la technologie, a annoncé jeudi qu'elle dirigerait un consortium réalisant un investissement de 263 millions de dollars dans la marque de style de vie Funko Inc.

TCG et son consortium d'investisseurs acquièrent 12,5 millions d'actions de classe A de Funko auprès d'ACON Investments, et détiendront une part de 25 % de la société à l'issue de la transaction. Parmi les autres investisseurs figurent Robert A. Iger, ancien PDG de Disney, Rich Paul, directeur général et fondateur de Klutch Sports Group, et eBay Inc.

Dans le cadre de l'investissement de la place de marché en ligne, eBay deviendra un marché secondaire privilégié pour Funko, un fabricant de jouets, d'animaux en peluche, de vêtements, de jeux de société et d'autres objets de collection, y compris des jetons numériques non fongibles.

Le cofondateur et associé de TCG, Jesse Jacobs, a déclaré que les collectionneurs sont passionnés par les figurines Funko Pop ! de la société. Il a dit qu'il voyait une opportunité pour la société de capitaliser sur cette popularité de nouvelles façons - comme cela s'est produit avec une autre société dans laquelle TCG a investi, Exploding Kittens, dont le jeu de cartes sera adapté en une série animée et un jeu mobile pour Netflix Inc.